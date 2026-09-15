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南投消費爽中賓士 副縣長致電幸運兒先說「我不是詐騙」

中央社／ 南投縣15日電
南投縣政府6月19日至10月31日辦理「南投旅遊好康月」消費抽獎活動，首波大獎賓士電動汽車15日由副縣長王瑞德（左）抽出，現場致電幸運兒。（南投縣政府提供）中央社
南投縣政府6月19日至10月31日辦理「南投旅遊好康月」消費抽獎活動，首波大獎賓士電動汽車15日由副縣長王瑞德（左）抽出，現場致電幸運兒。（南投縣政府提供）中央社

南投旅遊好康月」首波大獎賓士電動汽車今天由南投縣副縣長王瑞德抽出，王瑞德致電幸運兒時不忘先說「我不是詐騙」。縣府表示，10月31日前在南投消費滿100元即可抽獎。

南投縣政府6月19日至10月31日辦理「南投旅遊好康月」活動，累計消費金額近新台幣2億元，第1波抽獎，今天在縣府大廳由王瑞德主持，南投市王姓女子在萬家福消費3萬900元，幸運抽中1輛賓士CLA 200電動車，後續第2波也將再抽出價值約204萬元進口電動汽車。

王瑞德現場致電王女，先語氣平緩地自我介紹是南投縣政府的副縣長王瑞德，「我不是詐騙」，接著詢問最近是否參加消費抽獎，王女直說「有有有」，王瑞德接著要王女「心跳不要加快」、「你有好康的」，最後恭喜王女抽中賓士電動車，「要不要現在來開回家」。

南投縣政府表示，活動期間消費發票或收據皆可參加抽獎，在永續店家、合法旅宿和即將登場的南投世界茶業博覽會消費，還可獲加碼抽獎機會；除自由行旅客消費抽獎，同步推出旅行業者團體競賽，最高名次團體可獲25萬元獎金，盼透過旅行業者吸引更多遊客。

縣府觀光處表示，近期活動陸續有南投溫泉季、南投健行節、日月潭花火音樂嘉年華、日月潭國際萬人泳渡、南投世界茶業博覽會，歡迎來吃美食、住好宿、玩景點、買伴手禮，邊玩邊抽獎，更多資訊及獎勵方案至「南投旅遊好康月」、「南投旅遊網」查詢。

南投 賓士 消費 詐騙

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