彰化疫苗預約系統升級 明下午1時開放流感、肺鏈、新冠疫苗線上預約

為提升民眾疫苗接種預約便利性，彰化縣新版疫苗接種預約e點通系統完成升級，從明天（16日）下午1時起，首次開放流感、肺鏈及新冠三種疫苗提供線上預約。

衛生局表示，本次系統升級以「更快速、更清楚、更方便、更完整、更貼心」為核心，民眾進入系統後，可依操作指引完成身分驗證、選擇疫苗、查詢接種院所及可預約時段，整體預約流程更加直覺、便利。

系統可清楚顯示各院所可預約時段、剩餘名額及接種地點，並提供預約紀錄查詢及預約成功簡訊通知功能，協助民眾即時掌握接種資訊與預約安排，減少記錯時間、遺漏預約或反覆查詢的情形。

衛生局表示，流感疫苗即將開打，為避免民眾集中至現場排隊等候，建議符合資格者先透過新版預約系統提早安排接種時段及地點，不僅可減少電話詢問及現場等待時間，也能提升整體接種作業效率。

預約網址：https://chshbvbs.chshb.gov.tw/， 提醒民眾分流預約以免久候。