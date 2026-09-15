中市敬師獎勵禮券翻倍 高中職以下教職每人2千元

教師節即將到來，台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，今年敬師獎勵禮券翻倍，全市公私立高中職以下所有教職人員每人新台幣2000元，盼向教育夥伴表達敬意與感謝。

28日是一年一度的教師節，盧秀燕表示，為感謝所有教育工作者的辛勞，市府自112年起恢復發放敬師禮券。

考量校園全體人員皆為照顧學子奉獻心力，盧秀燕說，市府堅持一視同仁，發放對象涵蓋全市公私立高中職以下所有教職員工，去年更主動擴大照顧教育部未補助的國立高中職員工。

盧秀燕指出，敬師禮券金額從112年的600元、114年的1000元，今年再翻倍提高至2000元，以具體行動感謝全體教育工作者的辛勤付出與無私奉獻，表達市府對教育工作者的最高敬意。

教育局長蔣偉民也在會中補充說明，市府也重視第一線教師的身心健康與教學支持，提供教師諮商輔導服務，並補助40歲以上代理教師每2年一次3500元健康檢查。115年4月1日起還試辦「教師免費法律諮詢服務」，提供教師即時法律支援。