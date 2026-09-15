斥資1.17億元鹿港衛生所二期啟用 打造一站式全齡衛福服務

斥資1.17億餘元的彰化縣鹿港衛生所二期大樓工程今天啟用，縣長王惠美表示，這棟大樓為地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，整合衛生醫療、健康促進、長期照顧、失智服務及心理健康等資源，提供鄉親完整、便利且在地化的照顧服務。

啟用典禮是由彰化縣長王惠美、衛生福利部主任秘書劉玉娟、各級民代貴賓等人共同剪綵。王惠美表示，本案由中央核定補助5294萬元，縣府自籌6445萬餘元 ，其中地下1樓至地上3樓規劃為「衛生所及不老健身房空間」，持續提供預防保健、疫苗接種、疾病篩檢、婦幼保健、慢性病防治及各項公共衛生服務，並透過長者肌力與體適能訓練，協助長輩維持身體機能、延緩失能。

4樓設置「日間照顧中心」，讓長輩能在熟悉的社區中獲得妥善照顧，也減輕家庭照顧者的負擔。5樓設置「失智社區服務據點」，提供認知促進、延緩退化、照顧者支持及失智友善服務，陪伴失智者及其家庭在社區中安心生活。6樓則設置「社區心理衛生中心及樂活工作坊」，提供心理諮商及社區復元等服務，讓心理健康資源更貼近鹿港地區民眾，建構從身體健康、長期照顧到心理健康的整合式照護網絡。

王惠美指出，彰化縣 65 歲以上長輩已佔總人口 20.8%，面對高齡化社會，人口老化、慢性疾病、失智照顧及心理健康需求增加，彰化縣目前已布建52處長照衛福據點，其中41案已完工、8案施工中，另有3案已完成工程決標，即將陸續開工。

同時，縣府積極推動全國首創的長照衛福大樓，目前全縣已規劃18案，其中二林、芳苑、竹塘、大城、員林、北斗的衛福大樓也已陸續啟用。今天鹿港鎮衛生所二期大樓加入服務行列，將為在地民眾提供更優質的衛生醫療、心理衛生及長照等全齡服務。

彰化縣鹿港衛生所二期大樓為地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，整合衛生醫療、健康促進、長期照顧、失智服務及心理健康等資源。記者劉明岩／攝影

彰化縣鹿港衛生所二期大樓為地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，整合衛生醫療、健康促進、長期照顧、失智服務及心理健康等資源。記者劉明岩／攝影

彰化縣鹿港衛生所二期大樓為地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，整合衛生醫療、健康促進、長期照顧、失智服務及心理健康等資源。記者劉明岩／攝影

彰化縣鹿港衛生所二期大樓為地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，整合衛生醫療、健康促進、長期照顧、失智服務及心理健康等資源。記者劉明岩／攝影