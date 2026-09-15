打國賠官司、處理採購爭議 中市建設局創地方政府之先設公職律師

台中市建設局創地方政府之先，修正組織編制，設置1名公職律師，協助處理國賠案件、採購爭議、契約審理等等。建設局長陳大田表示，公職律師不僅能減輕同仁壓力，也更能掌握局內訴訟案情，捍衛公家權益，市府會持續觀察效益。

台中市議會法規委員會今天審查各項議案，人事處報告修正台中市建設局組織規程與建設局編制表，減列1名幫工程師，增列1名公職律師，總員額不變；公職律師為薦任八到九職等，可依實際情況與需求，列為簡任十到十一職等。

陳大田表示，建設局近年負責的工程規模與項目愈來愈多、愈來愈大，且現在公家工程的契約甲乙雙方地位平等，建設局轄下的新建工程處常遇到採購爭議，很多公共建設如國家歌劇院，啟用多年訴訟還沒結束，加上轄下養護工程處也經常處理國賠案件，秘書室法制人員壓力日益繁重。

陳大田說，增設公職律師能專職處理局內訴訟案件，既可以減輕同仁負擔，也更熟悉局內案件，如果每個訴訟案都要重新找律師了解案情，未必可以在短時間內掌握案件核心爭點；公職律師加上原本負責相關業務的秘書室科員，對捍衛市府權益有很大幫助，府方也支持。

法制局長李善植補充，法制局並非建設局所屬單位，建設局委任法制局同仁擔任訴訟代理人，法院不一定會同意；中央機構如國防部、健保署有設置公職律師，台中建設局設置公職律師是地方政府一級單位首創。

民進黨議員黃守達表示，對設置公職律師沒意見，但希望建設局能在公職律師的協助下，更積極的處理公園綠地違規問題，過去受限許多因素，建設局對公園綠地的違停、違規擺攤等取締裁罰較為消極，未來有了公職律師，應該拿出新的態度。

民進黨議員江肇國、國民黨議員李中提醒，建設局公職律師可以列到簡任十、十一職等，位階相當於副局長，分量相當重，且法制局不少人有律師資格，會不會趁機跳槽到建設局？地方一級機關設置公職律師有實驗性質，一些細節配套要想清楚。

法規委員會召委李天生宣布，本案准予備查。