買庇護月餅再送弱勢 台中順仁兄弟會捐「雙倍愛心」

中秋佳節將至，順仁兄弟會今日在台中市議會舉辦「中秋關懷弱勢公益捐贈活動」，向伊甸基金會庇護工場採購360盒中秋月餅禮盒，再轉贈台中5家兒少及身心障礙福利機構，讓愛心同時支持身心障礙者就業與弱勢家庭，展現「雙倍愛心」。

台中市副市長鄭照新、社會局長廖靜芝出席活動。鄭照新表示，政府資源有限、民力無窮，感謝順仁兄弟會長期投入公益，發揮民間力量，為台中注入正向能量。

順仁兄弟會創會長賴順仁表示，庇護工場員工多為身心障礙者，中秋節是重要銷售旺季，向庇護工場採購月餅，不僅送出愛心，也能直接支持身障者就業與經濟自主，讓善的循環持續下去。

順仁兄弟會長林永欽表示，順仁兄弟會秉持「取之於社會、用之於社會」精神，希望透過這次活動，將一份愛心延伸到更多需要幫助的角落，同時達到支持庇護工場及關懷弱勢的目的。

社會局長廖靜芝表示，關懷弱勢需要長期投入，感謝順仁兄弟會多年深耕公益，精準將資源送到需要的族群，展現公私協力照顧弱勢的力量。

台灣沐風關懷協會公關主任王姿蓉表示，協會長期照顧弱勢家庭及學童，感謝順仁兄弟會在中秋前夕捐贈應景禮盒，讓弱勢孩童與家庭也能溫暖歡度佳節。

此次受贈5家機構包括台中市私立張秀菊社會福利慈善基金會奇歷兒少之家、台灣沐風關懷協會、慈光社會福利慈善基金會、台中市光音育幼院及肯納基金會。