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盧秀燕肯定MQ-9B首飛 盼設更多無人機試飛場

中央社／ 台中15日電

台中市長盧秀燕今天表示，肯定空軍對美採購的首批MQ-9B無人機2架完成首飛，希望中央政府盡快會勘核准中部地區設無人機試飛場，其他有量能的地區也可設，包括北部及竹科等。

盧秀燕上午接受媒體聯訪表示，她長期大力支持且推動無人機政策，不論國防或經濟產業都要推動無人機政策，但產業要發展，一定要有非常大的數量才能有效果。光2架不夠，尤其國防自主，經濟上就要打造下一護國神山，中部地區是現成最大研發及生產製造場域。

她說，中部地區現在缺試飛場，試飛場目前只有嘉義及高雄市，不敷國家需要。中部地區無人機業者造完後須運到南部，有問題再回台中修改，會延誤無人機政策、產業及國防自主發展需求與進度。

此外，國史館長陳翠蓮昨天表示，民主時代中，民選政府權力受各種節制與監督，卻被惡意指控為威權、獨裁，甚至還被人說「什麼、什麼恐怖」，還有人說要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動名號。

催生在野大聯盟的盧秀燕說，國史館成立目的是為國作史，國史館長一定要有風骨、公正客觀，不能意識形態介入政治，對政治應緘默，卻一上任就政治攻擊，她覺得非常不適任，也很遺憾。

盧秀燕 無人機 護國神山

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