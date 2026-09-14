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日月潭魚虎球大爆發...電撈量狂飆43倍 仍藏黑數抓不完

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭魚虎球今年暴增，電撈量達3.4萬尾，是去年的43倍之多。唯今年電撈作業已結束，卻仍見魚球肆虐恐藏黑數。圖／南投縣政府提供
日月潭魚虎球今年暴增，電撈量達3.4萬尾，是去年的43倍之多。唯今年電撈作業已結束，卻仍見魚球肆虐恐藏黑數。圖／南投縣政府提供

日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府電撈魚虎球防治，但今年魚虎球暴增，電撈量達3.4萬尾，是去年的43倍之多。唯今年電撈作業已結束，卻仍見魚球肆虐藏黑數，縣府表示，將協同漁民持續移除，將魚虎等入菜，盼吸引更多漁民投入防除。

縣府指出，日月潭不僅是國際性景點，更是台灣原生魚類的寶庫，奇力魚、曲腰魚等潭魚、沼蝦產量豐富，又以曲腰魚為主力漁獲，後因潭區遭玻璃魚、紅魔鬼、珍珠石斑、魚虎等外來魚種入侵，導致漁獲量減少，曲腰魚甚至更面臨生存危機。

其中，學名「小盾鱧」的魚虎體型大、食性凶猛，幾無天敵，縣府鎖定入夏繁殖期，幼魚會集結成魚球群聚覓食，每年電撈防治，也與漁民和志工加強移除成魚，致使電撈量從2023年高達3.5萬尾，去年降至800多尾，不料，今年竟又爆量。

農業處表示，今年循往例於夏季電撈魚虎球，隨時序入秋，於本月上旬結束電撈作業，今年累計總量達3萬4570尾，是歷年次高，更是去年電撈量的43倍之多，研判可能是今年潭區岸邊草木生長較茂密，更宜掩蔽繁衍，導致魚虎球爆量。

唯今年電撈魚虎球已結束，但仍有人回報看見魚虎球蹤跡，縣府評估，申請電撈期限至年底，將請協助防治的漁民持續電撈，並與漁民、釣客合作以拖網捕撈魚球，後續捕獲魚球可由其自行處置，因此今年實際捕獲量恐藏黑數，是歷年之最。

農業處也提到，近年積極防除日月潭區外來種，使得曲腰魚數量及捕獲的成熱體型較往年成長2倍以上，防治仍見效，為此也與飯店業者合作將魚虎、曲腰魚等漁獲入菜，盼提高餐廳收購潭區漁獲意願，也讓更多漁民願意投入防除外來種。

日月潭 南投縣 珍珠

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