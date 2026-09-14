改善中市太平南北向交通 都發局：已納入太平都市計畫通盤檢討

台中市南太平都市計畫攸關地方長遠發展，市議員黃佳恬今邀集市府相關局處說明南太平都市計畫及捷運推動進度，並主張市民大道南段延伸、周邊農業區整體開發及產業布局都必須加速推進。同時，捷運藍線延伸太平應納入一江橋，並盡速完成藍延太平與紫線可行性審查，以串聯南北太平及大里、霧峰交通路網。

說明會在聯合行政中心舉辦，對於黃佳恬的主張，其母、前市議員李麗華多年來持續為「大平霧捷運」發聲，要求市府正視太平、大里、霧峰的交通需求，黃佳恬並接棒爭取。今天出席的民眾踴躍，大家都非常關心地方發展。

都發局主任秘書吳信儀在會中表示，太平市民大道南段延伸線全長約1.9公里、規畫路寬28公尺，串聯原太平與新光地區，改善南北向交通需求，已納入太平都市計畫通盤檢討案中。另外，市府也將周邊農業區納入整體開發，研議變更為住宅區或產業園區，帶動地方發展。太平都計通盤檢討案現為內政部都市計畫委員會審議階段，待審議完成後，將辦理再公開展覽及地方說明會，聽取地方民眾意見。

捷工局局長蘇瑞文說，市府持續推動捷運路網建設，捷運藍線、藍延太平及屯區捷運環狀線（紫線），目前皆處於可行性研究階段。市府自2022年提報交通部審查，歷經多次意見往返，目前正依交通部最新審查意見進一步修正。未來藍延部分若順利推動，將可與藍線主線整合營運，提供「一車到底」直達服務，擴大太平捷運服務範圍，提升通勤便利與運輸效率。

黃佳恬說，民眾希望看到的是具體期程與具體成果，而不是「持續推動」她會持續站在第一線為太平爭取到底。同時也要求市府建立整合平台，提出明確分工與推動時程，讓都市計畫與捷運建設相互帶動。

台中市議員黃佳恬今邀集市府相關局處說明南太平都市計畫及捷運推動進度，民眾參與踴躍。圖／台中市政府提供