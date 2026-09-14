台中首件農產業群聚地區用地合法化 鼎力興金屬成指標案件

台中市政府推動未登記工廠依法納管及後續用地合法化，位於后里區的鼎力興金屬工業公司后里廠，近日通過農產業群聚地區用地計畫核定，成為台中市這類案件的首件。

經發局說，相較一般特定工廠用地計畫案件，農產業群聚地區因涉及農地資源保護，審查條件更為嚴謹。不僅「工廠在哪裡」要符合相關區位條件，「工廠生產什麼」也須符合農業相關行業別規定。鼎力興以既有金屬加工技術延伸發展農業設備，歷經中央與市府多次協調及審查後才順利通過，為既有產業轉型與合法化指標案例。

經發局長張峯源說，鼎力興后里廠基地位於特定農業區農牧用地，屬農產業群聚地區範圍，周邊土地使用情形多元。北側鄰近后里第二公墓、西側鄰近后里資源回收廠、南側鄰近牛稠坑溝，東側則鄰接農業用地及既有特定工廠，相關區位及周邊環境條件均須納入審查，增加案件整體規畫及審查難度。

但鼎力興並非單純從事一般金屬加工製造，而是以既有金屬加工技術為基礎，因應現代農業及智慧農業發展需求，逐步延伸至農業設備應用，發展三層活動簾、環境自動控制、植物工廠等相關技術及設備，產品與現代農業生產、設施農業及智慧農業應用具有實質連結，並積極拓展海外市場。

此次能成為台中首件核定案例，除符合區位及土地使用等條件，產品用途符合農業相關條件也是重要關鍵，展現傳統製造業結合農業科技應用的轉型成果。

經發局說，目前台中市農產業群聚地區申辦用地計畫案件有4件，鼎力興后里廠為首件完成核定案件，具有指標性意義。公司後續預計投入約3千萬元進行改善及設備投資，並增加20名就業機會，持續發展農業設備智慧化及拓展海外市場，讓既有金屬製造能量進一步轉化為農業科技應用實力。