叫泰式料理外賣打拋豬「整碗飯都是蛆」 中市食安處要查

台中市一位市民叫了西屯一家泰式料理「打拋豬」外送，結果一吃之下才發現「整碗飯都是蛆」她把影片貼上網，引起數萬人觀看，餐廳也主動留言表示「不會推卸責任，也不會急著對事件原因下定論」並已做相關處置。

台中市食品藥物安全處說，針對民眾反映西屯區某餐飲店外送餐點疑有異物，已錄案並將派員稽查。依食品良好衛生規範準則，食品業者應確認成品符合品保要求，如查有缺失將責令限期改善，複查仍不合格，依法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。並提醒，民眾如發現店家有衛生疑慮，可檢具相關事證透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處將依規查處。

從這位市民在Threads上貼出的影像可看到碗裡的確有數隻爬動的異物，畫面令人作噁，有網友留言說光是看畫面心裡就會有陰影，並說「這種店不弄到關門都對不起你吃進去的蛆」，還有自稱是做餐飲的人留言說「這種就是肉排基本壞了 因該是隔夜3-4天的 蛆會從肉中心往外鑽 因該是白飯的熱氣導致蛆爬出來」

貼文市民說，「叫uber 外送，結果整碗飯都是蛆…超級噁心，店家沒道歉然後說要送一份新的（到底誰還敢吃？）然後請我們跟Uber 反應？哈囉…什麼意思？」

而店家後來也上網留言說，對於這次事件造成消費者的不適與疑慮，他們鄭重致歉。不論最終調查結果為何，消費者對食品安全產生疑慮，就是他們必須正視的事情「我們不會逃避，也不會用任何理由帶過。待相關調查及查核結果確認後，我們會再次公開說明處理結果及後續改善措施」