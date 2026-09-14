彰化祭孔推「孔子格言」時尚提袋 開放400張觀禮證憑證領取

彰化縣各界紀念大成至聖先師孔子2576周年誕辰，訂9月28日清晨6時30分在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，觀禮證線上報名自9月17日上午8時至9月23日下午5時，限200名，當天上午6時10分至6時30分，孔廟側門也將額外發放200張觀禮證，今年最大特色是持觀禮證可獲贈「孔子格言」紀念提袋。

縣府政處表示，今年祭孔大典特別突破過往傳統文化紀念品較為嚴肅、沉悶的既定印象，揉合古典儒家思想與現代時尚美學，推出「孔子格言」紀念提袋，袋身採用直條狀色塊設計，隱含了臺灣傳統「茄芷袋」的復古意象。

民政處指出，「孔子格言」紀念提袋在側邊織帶上印製「論語」「溫故而知新」等格言名句，除化作傳遞文化意涵的視覺焦點，更藉以勉勵莘莘學子勤於向學，並拉近傳統文化與年輕世代的距離，讓儒家精神以嶄新的面貌走入大眾生活。

民政處表示，祭孔典禮全程依循古制行禮如儀，從鐘鼓齊鳴到致獻六佾舞，每一個細節都展現儒家思想及尊師重道精神，讓更多民眾親身體驗這場年度文化盛事。

線上報名200個名額中選名單，將在9月24日下班前公告，入選者每人限領1張。

民政處表示，民眾當天除可憑觀禮證自由參觀外，也可憑證領取「孔子格言」紀念提袋，現場也有智慧糕與素太牢等受福品供民眾領取，共享先師所賜福蔭，每人限領1份，數量有限，送完為止。活動詳情及後續相關資訊，可至「彰化縣政府全球資訊網」網站查詢。

今年9月28日清晨彰化孔廟祭孔大典，開放400張觀禮證，憑證可領取「孔子格言」時尚紀念提袋，袋身採用直條狀色塊設計，隱含了臺灣傳統「茄芷袋」的復古意象。圖／縣府提供