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看霧峰太平聯合行政中心啟用 何欣純：未來推動屯區大進擊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區聯合行政中心今落成啟用，立法委員何欣純（左三）今出席剪綵。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區聯合行政中心今落成啟用，立法委員何欣純（左三）今出席剪綵。記者黃寅／攝影

台中市霧峰區聯合行政中心今落成啟用，立法委員何欣純今出席後發出新聞稿表示，祝福霧峰鄉親迎來更好的行政與托育服務，而太平、霧峰行政中心陸續啟用，但鄉親期待多年的大里聯合行政中心至今仍是一片空地、尚未開工。她說，屯區要進步，建設不能停滯，未來若有機會服務大台中，將以「準市區格局」推動屯區大進擊。

不過，市長盧秀燕今在致詞時已宣布，除了太平、霧峰的聯合行政中心啟用，大里的聯合服務中心今年底也要動工了。

何欣純說，近年來到霧峰，大家想到廚餘湖，來到大里想到垃圾山，許多攸關生活品質的問題仍未真正解決，也讓屯區鄉親感受到發展停滯。市府應加速改善環境、推動重大建設，讓市民真正感受到城市進步。

她說，霧峰聯合行政中心整合洽公與托育服務，是地方值得祝福的好事。同樣地，大里鄉親等待多年的新行政中心，也不能一等再等。未來將全力加速公共建設，讓行政服務、托育資源、生活機能與環境品質同步升級，以準市區規格帶動屯區整體發展。

何欣純說，無論住在山、海、屯、城，每一位市民都值得擁有同樣優質的生活環境與公共服務，區域均衡發展，就是台中的城市價值。未來將以「行動、溫度、創新」推動屯區大進擊，讓建設跟上人口與城市發展，找回台中的價值與榮光。

立法委員何欣純（右二）說，未來若有機會服務大台中，將以「準市區格局」推動屯區大進擊。圖／何欣純提供
立法委員何欣純（右二）說，未來若有機會服務大台中，將以「準市區格局」推動屯區大進擊。圖／何欣純提供

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