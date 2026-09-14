影／南投6處地點入選百大文化基地 推限定遊程直擊文化現場

南投縣水里蛇窯、南投戲院、魚池日月老茶廠、埔里紙教堂、廣興紙寮、草屯毓繡美術館等6處入選百大文化基地，縣府啟動整合推廣計畫辦理分散式微型展，更在六大基地推出文化體驗遊程，帶民眾走入文化現場深度體驗，今起開放報名。

文化局指出，南投縣不僅是農業、觀光大縣，更具深厚文化底蘊，縣內南投戲院、水里蛇窯陶藝文化園區、魚池日月老茶廠、草屯毓繡美術館、埔里紙教堂新故鄉見學園區及廣興紙寮等6處文化特色景點，入選文化部「第一屆百大文化基地」。

為串聯縣內文化資源，重塑在地文化品牌，縣府今天舉辦記者會宣布以「濁水沃土」為核心主軸，結合縣內文化基地資源，啟動南投縣「第一屆百大文化基地整合串聯推廣計畫」將六大基地化身為資訊交流站，推出分散式微型展及文化遊程。

副縣長王瑞德說，該計畫將觀光與文化結合，打破單一展場限制，透過分散式微型展建構資訊交流、資源共享與教育推廣功能的「文化樞紐（HUB）」，到其中1處基地就能同步獲得其他5大基地資訊，創造「一站體驗，跨域導流」共好效益。

另，六大基地有體驗遊程，9月25日「蛇窯陶藝泥土溫度」、「南投戲院與官邸的尋光」；10月3日「毓繡與99峰氦氣樂園美學漫遊」、「日月老茶廠茶香時光記憶」、10月17日「廣興紙寮匠心紙藝美學」及「紙教堂與蝶共舞，藝生完美」。

文化局表示，六大基地遊程將進入文化現場深度體驗，為活動最大亮點，今起開放線上報名（zhuoshui-wotu-zzv7we8.gamma.site/），名額有限；分散式微型展於9月17日至10月30日，活動期間加碼推出旅宿優惠，詳情可至該局官網查詢。

南投水里蛇窯、南投戲院、日月老茶廠、紙教堂、廣興紙寮、毓繡美術館等6處入選百大文化基地，縣府啟動整合推廣計畫推出文化體驗遊程。記者賴香珊／攝影

南投水里蛇窯、南投戲院、日月老茶廠、紙教堂、廣興紙寮、毓繡美術館等6處入選百大文化基地，縣府啟動整合推廣計畫推出文化體驗遊程。記者賴香珊／攝影

南投水里蛇窯、南投戲院、日月老茶廠、紙教堂、廣興紙寮、毓繡美術館等6處入選百大文化基地，縣府啟動整合推廣計畫推出文化體驗遊程。記者賴香珊／攝影

南投水里蛇窯、南投戲院、日月老茶廠、紙教堂、廣興紙寮、毓繡美術館等6處入選百大文化基地，縣府啟動整合推廣計畫推出文化體驗遊程。記者賴香珊／攝影

南投水里蛇窯、南投戲院、日月老茶廠、紙教堂、廣興紙寮、毓繡美術館等6處入選百大文化基地，縣府啟動整合推廣計畫推出文化體驗遊程。記者賴香珊／攝影