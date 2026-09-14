帕金森氏症讓他告別百岳 石步經轉拍汙水溝拍出「天堂」

曾是海軍陸戰隊儀隊成員的石步經，退伍後投入西餐料理，之後進入醫院服務24年直到退休。退休前後確診罹患帕金森氏症，疾病讓他逐漸失去平衡，無法再像過去一樣登山拍攝，近年將鏡頭從高山轉向平地，甚至在汙水溝裡拍出意外的光影。

石步經表示，年輕時曾從事研磨工作，對各類布輪的特性相當熟悉，退伍後投入西餐料理17年，之後進入醫院工作，直到退休。

他回憶，服役時曾接受海軍陸戰隊儀隊訓練，除了每天跑10公里，也曾一口氣完成800下仰臥起坐；儀隊訓練時更曾手持約6公斤的M1步槍，連續轉槍501轉。

攝影則是在服役期間意外接觸。當時弟弟不慎弄壞他的相機，他帶進營區維修，恰巧遇到連長結婚，原本負責拍照的學長相機故障，他因此臨時接下拍攝工作。石步經說，當天照片受到連長肯定，之後便開始替全連弟兄拍照，3年下來他拍攝一萬多張照片，也存下4萬多元，從此與攝影結下緣分。

確診帕金森氏症後，石步經的生活逐漸受到影響。「步伐上下沒問題，可是左右不平衡。」他原本喜歡爬山，也常拍攝鳥類、蝴蝶，後來因平衡感變差，只能逐漸告別百岳，改在平地拍攝夕陽。

隨著病情加重，他有時會突然「當機」，雙腳僵在原地無法行走，但仍持續做復健及運動，他說，如果沒有運動，嚴重時甚至只能在地上爬行。

無法再登山後，石步經開始調整攝影方式，使用防震係數較高的器材，拍攝時透過屏氣、深呼吸減少手部震顫。原本只是想拍攝水鳥倒影，卻意外發現汙水溝裡的水面在光線折射下呈現特殊色彩，「誰會相信看見那如天堂般的寶貝，居然出自又髒又臭的汙泥溝。」

石步經說，疾病雖然限制了行動，卻也讓自己換個角度看世界，過去追求高山與遠方，如今也能從身邊不起眼的地方找到拍攝題材。

石步經與妻子林靜雅共同舉辦「石步經攝影與林靜雅水彩夫妻聯展」，石步經展出攝影作品，林靜雅則展出水彩畫，夫妻透過不同創作方式，呈現兩人眼中的生活與自然。

彰化縣攝影愛好者石步經罹患帕金森氏症，仍透過相機鏡頭捕捉溝渠污泥中的光影幻變。圖／石步經提供