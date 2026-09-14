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生人迴避！彰化花壇明晚「送肉粽」 8點起沿金墩村一路送往鹿港海邊
彰化縣花壇鄉金墩村明晚8點起將有一場「送肉粽」科儀，送煞路線將沿金墩村金福街、茄苳1號橋再沿茄苳路右轉番花路左轉向西，抵達海邊。金墩村長李清德呼籲送煞沿途民眾盡量避開，不必過於驚慌。
據了解，亡者是名30多歲男子，家屬為他舉辦這場「送肉粽」科儀，送煞時間及路線已透過臉書「愛秀水說秀水」公布，強調「純屬通知，無迷信倡導」，科儀及送煞時間是從明晚8點到午夜。
金墩村長李清德說，舉辦這場送煞科儀主要是為安定社區人心，以及安撫亡者家屬，送煞行經路線的民眾盡量避開，不必驚慌。
「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉，沿途民眾要盡量迴避。
曾主持超過200場「送肉粽」科儀的道長龍臥雲說，正規的「送肉粽」儀式，一般都會公告犯沖的民眾盡量避開，包括犯太歲、日沖、時沖、孕婦及孩童，由於目前儀式從簡，一般都用車載送，速度甚快，民眾就平常心看待，不用像傳聞的要「跟到底」的說法。
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