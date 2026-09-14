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台中交通事故死亡人數較3年前降20% 市府推互動式多媒體宣導

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市交通局在新開幕的美村綜合園區地下停車場，設置一座互動式大型螢幕，讓孩童學習交通安全觀念也認識城市景點。圖／台中市政府提供
台中市交通局在新開幕的美村綜合園區地下停車場，設置一座互動式大型螢幕，讓孩童學習交通安全觀念也認識城市景點。圖／台中市政府提供

台中市今年上半年交通事故死亡人數較2023年上半減少近20%，行人死亡人數較去年下降超過五成。交通局表示，交通宣導要突破傳統方式，近期在新開幕的美村綜合服務園區停車場，設置一座大型數位螢幕，孩童可以透過螢幕穿梭台中各大景點，學習用路安全。

交通局長葉昭甫指出，根據交通部公布的今年1月到6月的30天內交通事故死亡統計，台中死亡143人，較2023年同期下降35人、19.7%，行人30天內死亡人數14人，比去年同期減少17人、54.8%，另外每10萬人行人死亡人數0.49人，是六都第二低。

葉昭甫表示，交通局持續改善道路環境，也深入民間推廣交通安全觀念，針對機車族、親子家庭、70歲以上長者和學生等不同族群，規畫相對應的宣導方式，近期也配合9月交通安全月和開學季，進入大專院校舉辦機車防禦性駕駛和行人路權宣導。

葉昭甫說，交通局在新啟用的美村綜合服務園區地下停車場，規畫「May Car城市大旅行」互動空間，設置一座寬7公尺、高2.5公尺的大型數位螢幕，孩子可以彩繪自己的專屬汽車，掃描後讓手繪作品躍上螢幕，沿途拜訪台中公園、美村園區、台中歌劇院、火車站等景點。

「停好車，也能來一趟城市旅行」，葉昭甫表示，孩子可以透過智慧化互動情境，在遊戲中學習行人用路、車輛禮讓與紅綠燈號誌等交通觀念，停車場不再只是停車空間，可以宣導交安、親子互動乃至認識城市。

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