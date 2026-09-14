中市霧峰區聯合行政中心落成啟用 盧秀燕喜提公托11倍增

台中市霧峰區聯合行政中心今落成啟用，全市第55座公托也進駐。市長盧秀燕致詞時說，希望除了歷史文化，也提供民眾服務和洽公的現代化多功能使用。她同時宣布大里區的聯合行政中心年底也會動工，加上已啟用的太平聯合行政中心，屯區的舊區公所都獲改建。

立法院副院長江啟臣、立委何欣純、顏寬恒和多位市議員、里長都出席。江啟臣說，霧峰是以往省府單位和省議會的所在，現則是立法院中南部服務中心，希望未來能有更多的建設再展風華。

盧秀燕說，霧峰是台中市29個行政區裡最有文化的區公所之一，但原來的區公所已經使用超過半個世紀，尤其在921大地震後，耐震度不足，25年以來霧峰民眾跟公務人員都希望能夠改建，讓它更安全。

所以，市府下了大決心和大預算，終於用7億2千萬元新建新的聯合服務中心。除了有新的區公所，還把戶政事務所也遷進來，同時也設了霧峰第3個、全市第55個公托，還有2百個汽機車停車位。她高興地說，她上任時全市只有5個公托，但現已有55個，接下來還有4個會完成，提供民眾需求。

盧秀燕特別感謝顏寬恒協助爭取預算，以及江啟臣在設計時提供關於意像的意見，以及考慮未來的發展人口會增加，而建議增設地下停車場。

盧秀燕同時也特別邀請霧峰林家花園董事長林芳媖上台參與主持猜謎遊戲，並感謝林家先人在清朝光緒年間捐出目前的聯合服務中心用地。林芳媖會後說，1893年先人林文欽特別捐地興辦「學堂」供地方人士受教育，而有這段緣由，謝謝盧市長提到這段先人的貢獻。

民政局長吳世瑋說，霧峰區聯合行政中心總工程經費逾7.2億元，其中中央補助逾1億元、市府自籌逾6.2億元。為確保行政服務不中斷，市府採「先建後拆」方式。先在原公所旁興建地下2層、地上5層的新行政中心，待新廳舍啟用、服務順利移轉後，再拆除舊廳舍，同時接續辦理第二階段景觀廣場工程。未來將結合都市綠帶及活動廣場，讓行政中心從單一洽公場所，進一步轉型為兼具休憩、交流及藝文活動機能的公共空間。

台中市霧峰區聯合行政中心今落成啟用，圖為戶政事務所。記者黃寅／攝影

台中市霧峰區聯合行政中心今落成啟用，全市第55座公托也進駐。記者黃寅／攝影

台中市霧峰區聯合行政中心今落成啟用，全市第55座公托也進駐。記者黃寅／攝影