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台中市SDGs特展登場 8位藝術家共創永續新想像

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市SDGs永續藝術系列特展登場。8位藝術家共創永續新想像。記者宋健生/攝影
台中市SDGs永續藝術系列特展登場。8位藝術家共創永續新想像。記者宋健生/攝影

台中市政府文化局13日在大墩文化中心舉辦「我們－SDGs永續藝術系列特展」開幕典禮，文化局長陳佳君表示，為落實市長盧秀燕「以人為本、友善宜居」的施政理念，並呼應低碳永續與減碳趨勢，文化局自113年起在大墩文化中心策辦「SDGs永續藝術系列特展」，持續以藝術回應永續議題。

今年邀請林文海教授擔任策展人，以「共生・共創・共續」為策展核心，集結了8位中青世代藝術家，展出37件作品，從土地、海洋、自然、文化與生活等不同面向出發，將永續理念從抽象概念轉化為日常生活實踐。

文化局表示，本次展覽以「我們」為名，象徵永續從來不是單一個人的課題，而是每一個人共同面對的選擇。「我們」不僅指向人與人之間的連結，也包含人與土地、人與自然及其他生命之間的關係，更串聯過去、現在與未來不同世代的記憶與想像。

今年展覽突破前兩年於大墩藝廊(七)展出的形式，擴大至大墩藝廊(一)、(二)、(七)及大廳，讓作品與建築、環境及觀眾產生更多互動。

觀眾不只是站在作品之外觀看，而是意識到自己也是作品所談論的對象，在觸摸舊木紋理、聽見風與金屬聲響、看著光線於材質間移動的過程中，重新感受自己與環境、世界的連結。

本次參展藝術家從土地、材料、文化記憶與生命經驗等面向，展開對永續的不同想像。策展人林文海以台中大肚山的紅土為創作素材，連結了人與土地的存在關係；洪晧倫則採集台灣各地天然礦物與土壤，讓土地本身成為色彩來源，使自然環境成為創作的一部分。

而在從材料再生的創作上，游守中將廢五金與日常器物重新組構，轉化為生活、情感與時間的隱喻；劉梅玉以海洋廢棄物創作，引導觀者看見文明消耗所留下的痕跡；楊貴琴從畫室清掃後留下的殘餘出發，將看似無用的剩餘材料轉化為信仰、省察與生命實踐的一部分。

峇岦嵐偲．旮札涅灆將樹皮布所承載的部落技藝、生命記憶與遊子對故鄉的思念融入作品，讓傳統工藝成為連結土地與文化記憶的媒介；黃敬中以炭化木回應生命試煉、遷徙與身分認同；廖乾杉則從家族舊物出發，保存不同世代的生活記憶，讓創作成為時間流動與家族情感的見證。

策展人林文海表示，8位藝術家雖然創作形式各異，使用的材料與關注的議題也不盡相同，最終都回到共同的提問：「我們如何生活在這個世界上？又要如何與世界一起走下去？」

藝術家並非急著製造全新物品，而是讓原本存在的事物重新被看見，那些被忽略、被丟棄、被遺忘，或者逐漸消失的材料與記憶，經過整理、轉化和重新詮釋，再次進入我們的視線，也讓「永續」不只是物質的再利用，更成為文化、記憶與生命經驗的延續。

大墩文化中心進一步說明，本展呼應永續發展目標(SDGs)中的優質教育、永續城鄉、海洋生態、陸域生態與夥伴關係等議題，希望透過藝術讓永續不只停留於口號，而能成為每個人都能感受、思考與實踐的生活經驗。

展期至9月27日，期間安排8場藝術家現場導覽，邀請市民朋友走進展場，與藝術家及作品互動。

展覽以「我們」為名，象徵永續從來不是單一個人的課題，而是每一個人共同面對的選擇。記者宋健生/攝影
展覽以「我們」為名，象徵永續從來不是單一個人的課題，而是每一個人共同面對的選擇。記者宋健生/攝影

台中 台中市 永續 藝術家 低碳

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