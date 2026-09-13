張國龍攝影個展台中登場 捕捉北海道雪境之美

台中市攝影學會前理事長張國龍的「雪之形」攝影個展今天開幕，將展出至11月9日，共展出27件作品，主要呈現日本北海道雪境之美，邀請觀眾走進靜謐的雪白世界。

張國龍攝影個展下午在中友時尚藝廊舉行開幕儀式，曾擔任台中市攝影學會理事長的張國龍，在專業數位攝影領域10多年，始終致力於自然風景、人文紀實與藝術攝影創作，並持續推廣攝影藝術教育。

張國龍表示，最初會起心動念想學攝影，是因為看到別人的攝影作品將家人的影像拍攝得很好，自己也想學習，加入攝影學會後，更是學會承擔責任。

張國龍指出，這次展出的作品都是在北海道雪景拍攝，主要想讓觀賞者欣賞到雪景在光線下，展現出不同的紋理以及強壯的生命力，感受到雪在風雨之中展現的線條。而他最想感謝的是家人，尤其是太太無條件的支持。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊這幾年一直希望能舉辦一場高規格的攝影展，幾個月前在台中榮總看到張國龍的雙個展深受感動。醫院是不得已前往的地方，而百貨公司則是大家帶著輕鬆心情造訪的地方。雖然場域不同，但張國龍作品帶給人們內心的撫慰與平靜，卻是完全一樣的。

簡聰政指出，大家平時習慣關注大聲音、大動作，卻常忽略了那些靜謐的美好。雪地裡的光影與風雪刻劃出的細微陰影，正是張國龍透過無比平靜、細膩的心所捕捉到的生命痕跡。

張國龍攝影個展共展出27件作品，中友時尚藝廊說明，這次張國龍提供作品「生命之樹」在展覽中進行義賣，價值新台幣2萬元，盼透過藝術傳播的力量讓愛遠播，義賣金額將全數捐贈給「財團法人台中市私立弗傳慈心社會福利慈善事業基金會」。