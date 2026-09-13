快訊

Anthropic前研究員憂AI失控消滅人類 執行長：他批評的是整個產業

持續往南追…高金素梅前助理張俊傑逃亡案 警連2天自南部帶回2男釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

張國龍攝影個展台中登場 捕捉北海道雪境之美

中央社／ 台中13日電

台中市攝影學會前理事長張國龍的「雪之形」攝影個展今天開幕，將展出至11月9日，共展出27件作品，主要呈現日本北海道雪境之美，邀請觀眾走進靜謐的雪白世界。

張國龍攝影個展下午在中友時尚藝廊舉行開幕儀式，曾擔任台中市攝影學會理事長的張國龍，在專業數位攝影領域10多年，始終致力於自然風景、人文紀實與藝術攝影創作，並持續推廣攝影藝術教育。

張國龍表示，最初會起心動念想學攝影，是因為看到別人的攝影作品將家人的影像拍攝得很好，自己也想學習，加入攝影學會後，更是學會承擔責任。

張國龍指出，這次展出的作品都是在北海道雪景拍攝，主要想讓觀賞者欣賞到雪景在光線下，展現出不同的紋理以及強壯的生命力，感受到雪在風雨之中展現的線條。而他最想感謝的是家人，尤其是太太無條件的支持。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊這幾年一直希望能舉辦一場高規格的攝影展，幾個月前在台中榮總看到張國龍的雙個展深受感動。醫院是不得已前往的地方，而百貨公司則是大家帶著輕鬆心情造訪的地方。雖然場域不同，但張國龍作品帶給人們內心的撫慰與平靜，卻是完全一樣的。

簡聰政指出，大家平時習慣關注大聲音、大動作，卻常忽略了那些靜謐的美好。雪地裡的光影與風雪刻劃出的細微陰影，正是張國龍透過無比平靜、細膩的心所捕捉到的生命痕跡。

張國龍攝影個展共展出27件作品，中友時尚藝廊說明，這次張國龍提供作品「生命之樹」在展覽中進行義賣，價值新台幣2萬元，盼透過藝術傳播的力量讓愛遠播，義賣金額將全數捐贈給「財團法人台中市私立弗傳慈心社會福利慈善事業基金會」。

北海道 台中 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【當代文化現場：以醜為美】汪正翔／我再也不做攝影藝術

藍籌藝術家領銜！本週末佳士得、蘇富比秋拍台北預展…富藝斯攜手嘉佩樂

影／2026苗栗美術名家年展「鄉野」開幕 邀大家感受土地與美學的洗禮

香港漫畫家利志達在台個展 「二度刺秦」回顧經典

相關新聞

特搜空拍隊授旗展現科技救災力 台中市韌性演練吸引人潮

台中市政府配合今年國家防災日「強震危機，吾有以待」主軸，今天在神岡區圳前仁愛公園辦理「115年台中市韌性演練暨大規模避難疏散防災宣導活動」，結合大規模避難疏散、防災健走及多元防災體驗，將防災觀念融入日常生活，提升市民災害應變及自主防災能力。台中市政府消防局「特搜空拍隊」今天同時成軍，展現科技救災能力。

彰化中秋公益導入AI照護 150雙智慧定位鞋墊助失智長者

失智長者照護再添科技工具，彰化縣政府今年中秋關懷弱勢活動導入AI智慧照護，由三溫飽餐飲公司捐款支持，並由有創科技股份有限公司提供AI智慧定位鞋墊，共捐贈150雙、總市值近60萬元，盼協助照顧人員更即時掌握長者行動狀況，提升照護安全。

月老牽紅線 中市單身聯誼17對表心意91.89%媒合率

台中市政府民政局昨天和豐原區戶政事務所舉辦「月下牽緣‧馬上幸福」單身聯誼活動，帶37位單身男女走訪豐原慈濟宮及擁有百年歷史的后里馬場，透過月老祈願、馬戲團觀賞及中秋糕餅手作等多元體驗。民政局長吳世瑋表示，活動成功促成17對互表心意，媒合率高達91.89%。

影／5國舞團齊聚台中！國際踩舞首日爆人潮 北屯及北區今接力登場

台中市政府觀光旅遊局舉辦「2026台中國際踩舞嘉年華」昨天和今天舉辦，今年邁入第11屆，首度串聯潭子、后里、北屯及北區4大行政區，邀集日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等5國國際團隊，攜手台灣各地特色表演團隊接力演出。昨天首日爆人潮，今天北屯及北區接力登場。

結合白冷圳文化和音樂 10月11日以森林宴席再現地方人情味

台灣傳統辦桌也可以結合在地文化特色，台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出，呈現傳統辦桌的料理技藝與地方特色。

中市外埔綠能園區 廚餘發電增19％

台中市環保局推動廚餘資源化，外埔綠能生態園區透過厭氧發酵技術沼氣發電，統計至今年八月底，累積發電量破一千八百廿三萬度。隨著明年起全面禁止廚餘養豬政策，園區加入適量熟廚餘摻配後，每公噸廚餘發電量較過去提升約百分之十九，大幅優化有機物的能源轉換效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。