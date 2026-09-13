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特搜空拍隊授旗展現科技救災力 台中市韌性演練吸引人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府配合今年國家防災日「強震危機，吾有以待」主軸，今天在神岡區圳前仁愛公園辦理「115年台中市韌性演練暨大規模避難疏散防災宣導活動」。圖／台中市消防局提供
台中市政府配合今年國家防災日「強震危機，吾有以待」主軸，今天在神岡區圳前仁愛公園辦理「115年台中市韌性演練暨大規模避難疏散防災宣導活動」。圖／台中市消防局提供

台中市政府配合今年國家防災日「強震危機，吾有以待」主軸，今天在神岡區圳前仁愛公園辦理「115年台中市韌性演練暨大規模避難疏散防災宣導活動」，結合大規模避難疏散、防災健走及多元防災體驗，將防災觀念融入日常生活，提升市民災害應變及自主防災能力。台中市政府消防局「特搜空拍隊」今天同時成軍，展現科技救災能力。

消防局表示，此次活動模擬大規模地震發生後，道路、交通及基礎設施受損，造成民眾返家或移動受阻，須依現場指示進行避難疏散，並以徒步方式前往安全地點。健走路線自圳前仁愛公園出發，行至紅圳頭義民祠後原路折返，全程約4.6公里，透過實際步行體驗，讓參與民眾了解災後避難、返家及移動途中可能面臨的各項挑戰，同時傳達「良好體能也是防災力」的觀念，鼓勵市民平時養成運動習慣，為災害應變做好準備。

台中市政府消防局「特搜空拍隊」成軍儀式，由局長孫福佑代表市府授旗，展現台中持續強化科技救災量能的決心。現場展示空拍機於空中偵察、災情掌握及搜索救援等任務上的應用，結合搜救犬嗅覺搜索、特搜人員地面搜救及空拍機空中偵察等多元救援方式，以「空拍巡災情，犬隊找生機，防災韌性一起行」為精神，形成立體化搜救能量，進一步提升大型災害救援效率。

消防局表示，活動現場規劃多元防災宣導及互動體驗，包括CPR教學、緊急避難包展示、搜救犬互動、消防機器人展示、小小消防員體驗及各項防災知識宣導，透過實際操作與互動體驗，讓民眾在輕鬆參與過程中學習實用防災知識與緊急應變技能；災害往往來得突然，平時做好防災準備至為重要，尤其台灣地震頻繁，民眾除應熟悉「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟外，也應事先備妥緊急避難包、熟悉住家及工作場所周邊避難路線，並與家人約定災後聯絡及集合方式，透過平時一點一滴的準備，降低災害發生時可能造成的生命財產損失，將防災真正落實於日常生活。

今天活動由台中市政府及台中市災害防救辦公室共同指導規劃，台中市政府消防局及國際獅子會300C-2區第11專區主辦，神岡區公所承辦，並結合市府相關局處、消防救災單位、醫療機構、民間團體及熱心企業等26個單位共同參與，提供活動物資及摸彩品，以實際行動支持台中防災工作，透過跨機關整合及公私協力，展現台中市推動全民防災及城市韌性的具體成果。

台中市政府配合今年國家防災日「強震危機，吾有以待」主軸，今天在神岡區圳前仁愛公園辦理「115年台中市韌性演練暨大規模避難疏散防災宣導活動」。圖／台中市消防局提供
台中市政府配合今年國家防災日「強震危機，吾有以待」主軸，今天在神岡區圳前仁愛公園辦理「115年台中市韌性演練暨大規模避難疏散防災宣導活動」。圖／台中市消防局提供

台中市政府配合今年國家防災日「強震危機，吾有以待」主軸，今天在神岡區圳前仁愛公園辦理「115年台中市韌性演練暨大規模避難疏散防災宣導活動」。圖／台中市消防局提供
台中市政府配合今年國家防災日「強震危機，吾有以待」主軸，今天在神岡區圳前仁愛公園辦理「115年台中市韌性演練暨大規模避難疏散防災宣導活動」。圖／台中市消防局提供

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