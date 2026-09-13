彰化中秋公益導入AI照護 150雙智慧定位鞋墊助失智長者

失智長者照護再添科技工具，彰化縣政府今年中秋關懷弱勢活動導入AI智慧照護，由三溫飽餐飲公司捐款支持，並由有創科技股份有限公司提供AI智慧定位鞋墊，共捐贈150雙、總市值近60萬元，盼協助照顧人員更即時掌握長者行動狀況，提升照護安全。

彰化縣長王惠美出席「中秋有愛 溫暖常在」關懷弱勢活動表示，此次將AI智慧定位鞋墊導入公益照護，王惠美指出，捐贈的150雙AI智慧定位鞋墊，總市值近60萬元，希望透過科技協助照顧人員更即時掌握長者行動狀況，讓AI走入長照服務現場，成為守護長者安全、提升照護品質的助力。

中秋關懷活動除導入AI智慧照護外，縣府也整合各界資源，提供關懷金及生活物資給縣內500戶經濟弱勢家庭。今年截至目前，彰化縣社會救助金專戶累計捐款已逾1600萬元，捐贈物資市值超過1185萬元。

此次另有饗城股份有限公司、德里國際有限公司、財團法人新北市靈鷲山慈善基金會及欣民運輸事業股份有限公司捐贈物資，合計約141萬元；嘉里大榮物流股份有限公司自2015年起協助縣府配送公益物資，累計1335次、服務市值達686萬541元。活動現場也提供義剪、血壓測量及健康諮詢服務，讓中秋關懷延伸至生活及健康照護。