台中百貨週年慶開跑 攜航空業者連抽39天機票搶客

中秋連續假期將至，台中市多家百貨業者宣布週年慶陸續開跑，有業者攜手航空公司，連續39天每天抽出台中直飛日、韓機票，期盼藉由下半年的週年慶搶客，拉抬全年營業額。

台中百貨市場在漢神洲際購物廣場加入後，競爭更激烈，部分業者今年前8月業績不如預期，下半年的週年慶更顯重要，各家百貨無不卯足全力搶客，盼今年營業額能與去年持平。

率先鳴槍開跑的中友購物節，即日起到10月28日登場，中友百貨店長陳俊華表示，看準今年出國旅遊潮及台中直飛的話題，攜手星宇航空，連續39天每天抽出1名機票得主，航點包括札幌、釜山、東京、沖繩等，壓軸可再抽蘋果最新手機。整檔業績目標新台幣15.68億元，盼與去年持平。

台中大遠百週年慶9月17日至10月6日登場，業者表示，今年以「時尚玩家」為週年慶主題，集結精品新櫃、時尚話題、人氣餐飲、明星活動等，搭配跨業種累計、會員加碼及多項滿額回饋，全面搶攻秋季消費商機，打造購物、餐飲、時尚與生活一次滿足的週年慶盛典。

台中廣三SOGO週年慶於9月17日至10月14日登場，業者指出，這次特別邀請超人氣插畫IP「恐龍的房間」，打造一系列限定周邊與打卡點。還跟國立自然科學博物館連動，只要秀出科博館指定展館票根，或動動手指追蹤社群、加入APP會員，就能週週收集不同款式的「嗷嗚！兇萌猛獸限定恐龍貼紙」。

台中新光三越中港店週年慶10月登場，週年慶開跑前，改裝完成的B2樓於9月12日開幕，引進74家特色名店，其中包含7家全台獨家店與44家中部獨家品牌，打造全新國際級「食髦新殿堂」。還有熟食專區「DAILY日嚐市集」，網羅12家知名熟食品牌，打造全天候專屬廚房。