月老牽紅線 中市單身聯誼17對表心意91.89%媒合率

台中市政府民政局昨天和豐原區戶政事務所舉辦「月下牽緣‧馬上幸福」單身聯誼活動，帶37位單身男女走訪豐原慈濟宮及擁有百年歷史的后里馬場，透過月老祈願、馬戲團觀賞及中秋糕餅手作等多元體驗。民政局長吳世瑋表示，活動成功促成17對互表心意，媒合率高達91.89%。

吳世瑋表示，市府持續以「樂婚、願生、能養」為政策方向，積極營造友善宜居的幸福城市，今年全市共規劃25場主題式單身聯誼活動，跳脫傳統室內聯誼形式，結合各區人文特色、在地信仰及特色場域，打造更自在、有趣的交友情境。此次豐原戶所巧妙串聯豐原慈濟宮與后里馬場，以月老牽紅線、馬戲互動創造話題，再搭配中秋糕餅手作，讓青年朋友在輕鬆無壓力的氛圍中認識彼此，為尋找幸福創造更多可能。

豐原戶所主任夏秀琴表示，此次活動設計「月老祈緣、馬戲共感、甜蜜手作」三大亮點。首站到香火鼎盛的豐原慈濟宮，參加者在月老星君座前抽取專屬幸福卡，並將卡片秘密藏入名牌套背面，以充滿儀式感的小巧思為緣分埋下浪漫伏筆；隨後到百年后里馬場欣賞精彩馬戲演出，以共同體驗取代制式對談，大家在驚呼與歡笑中自然開啟話題，也為後續交流輕鬆破冰。

豐原區戶政事務所指出，有成功媒合的參加者分享，相較傳統聯誼著重自我介紹及兩兩對談，此次活動透過共同觀賞表演及分組體驗，有許多話題可以交流，減少初次見面的羞澀，也更容易認識彼此的個性，在輕鬆自在的氣氛中增加後續發展的可能。