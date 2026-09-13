影／5國舞團齊聚台中！國際踩舞首日爆人潮 北屯及北區今接力登場

台中市政府觀光旅遊局舉辦「2026台中國際踩舞嘉年華」昨天和今天舉辦，今年邁入第11屆，首度串聯潭子、后里、北屯及北區4大行政區，邀集日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等5國國際團隊，攜手台灣各地特色表演團隊接力演出。昨天首日爆人潮，今天北屯及北區接力登場。

昨天首日在潭子、后里同步展開，透過踩街、舞蹈、民俗文化及在地特色交流，讓市民及遊客近距離感受多國舞藝交會的熱情魅力。台中市副秘書長張大春也代表市長盧秀燕出席潭子場，與市民一起欣賞國際舞團精彩踩街演出，共襄盛舉。

觀旅局長陳美秀表示，今年活動邀請來自日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等5國國際團隊來台，包括日本YOSAKOI、韓國農樂、馬來西亞舞團、越南YOSAKOI及泰國特色表演團隊，並攜手台灣森巴、大溪地舞蹈、原住民族樂舞、校園舞蹈及傳統藝術等多元團隊，共同打造跨國文化交流的舞蹈盛宴，讓不同國家的舞藝與文化在台中街頭交會。

觀旅局表示，此次踩舞嘉年華也吸引地方民俗宮廟熱情響應。潭子甘蔗崙三官大帝廟為在地居民重要信仰中心，昨天廟宇信眾特別以迎神儀式為市民及活動踩街祈福，讓遠道而來的國際舞團體驗台灣傳統宗教文化。霹靂布袋戲團隊也帶來操偶演藝及布袋戲角色Cosplay，眾所期待的素還真、風采鈴戲偶與民眾近距離互動。

踩舞熱潮今天移師北屯及北區接力登場。北屯將再次舉辦「全民踩舞趣味競賽」，並安排國際舞團踩街及晚會演出；北區則有國際舞團踩街演出，精彩活動持續一整天。觀旅局邀請市民及國內外遊客把握最後一天，走進台中街區，近距離感受國際舞藝與多元文化交會的熱情。