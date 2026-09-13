快訊

解雇風暴／員工被訴重罪能開除？中科院踩紅線一路敗訴

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地！沙王儲2度求川普出手遭拒

聽新聞
0:00 / 0:00

影／5國舞團齊聚台中！國際踩舞首日爆人潮 北屯及北區今接力登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局舉辦「2026台中國際踩舞嘉年華」昨天和今天舉辦，首度串聯潭子、后里、北屯及北區4大行政區。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局舉辦「2026台中國際踩舞嘉年華」昨天和今天舉辦，首度串聯潭子、后里、北屯及北區4大行政區。記者游振昇／攝影

台中市政府觀光旅遊局舉辦「2026台中國際踩舞嘉年華」昨天和今天舉辦，今年邁入第11屆，首度串聯潭子、后里、北屯及北區4大行政區，邀集日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等5國國際團隊，攜手台灣各地特色表演團隊接力演出。昨天首日爆人潮，今天北屯及北區接力登場。

昨天首日在潭子、后里同步展開，透過踩街、舞蹈、民俗文化及在地特色交流，讓市民及遊客近距離感受多國舞藝交會的熱情魅力。台中市副秘書長張大春也代表市長盧秀燕出席潭子場，與市民一起欣賞國際舞團精彩踩街演出，共襄盛舉。

觀旅局長陳美秀表示，今年活動邀請來自日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等5國國際團隊來台，包括日本YOSAKOI、韓國農樂、馬來西亞舞團、越南YOSAKOI及泰國特色表演團隊，並攜手台灣森巴、大溪地舞蹈、原住民族樂舞、校園舞蹈及傳統藝術等多元團隊，共同打造跨國文化交流的舞蹈盛宴，讓不同國家的舞藝與文化在台中街頭交會。

觀旅局表示，此次踩舞嘉年華也吸引地方民俗宮廟熱情響應。潭子甘蔗崙三官大帝廟為在地居民重要信仰中心，昨天廟宇信眾特別以迎神儀式為市民及活動踩街祈福，讓遠道而來的國際舞團體驗台灣傳統宗教文化。霹靂布袋戲團隊也帶來操偶演藝及布袋戲角色Cosplay，眾所期待的素還真、風采鈴戲偶與民眾近距離互動。

踩舞熱潮今天移師北屯及北區接力登場。北屯將再次舉辦「全民踩舞趣味競賽」，並安排國際舞團踩街及晚會演出；北區則有國際舞團踩街演出，精彩活動持續一整天。觀旅局邀請市民及國內外遊客把握最後一天，走進台中街區，近距離感受國際舞藝與多元文化交會的熱情。

台中市政府觀光旅遊局舉辦「2026台中國際踩舞嘉年華」昨天和今天舉辦，首度串聯潭子、后里、北屯及北區4大行政區。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局舉辦「2026台中國際踩舞嘉年華」昨天和今天舉辦，首度串聯潭子、后里、北屯及北區4大行政區。記者游振昇／攝影

台中 舞團 張大春

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文總波蘭Taiwan Day最終站 默島進行曲奧坡驚豔登場

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

國慶晚會10/9新北登場！9/5下午1點開放免費索票 「世界的舞台 齊聚台灣」多國藝人、新北表演團隊齊聚板橋

綠生活音樂節睽違4年回歸新美館 李翊君金曲掀回憶、一青窈壓軸

相關新聞

中市外埔綠能園區 廚餘發電增19％

台中市環保局推動廚餘資源化，外埔綠能生態園區透過厭氧發酵技術沼氣發電，統計至今年八月底，累積發電量破一千八百廿三萬度。隨著明年起全面禁止廚餘養豬政策，園區加入適量熟廚餘摻配後，每公噸廚餘發電量較過去提升約百分之十九，大幅優化有機物的能源轉換效率。

月老牽紅線 中市單身聯誼17對表心意91.89%媒合率

台中市政府民政局昨天和豐原區戶政事務所舉辦「月下牽緣‧馬上幸福」單身聯誼活動，帶37位單身男女走訪豐原慈濟宮及擁有百年歷史的后里馬場，透過月老祈願、馬戲團觀賞及中秋糕餅手作等多元體驗。民政局長吳世瑋表示，活動成功促成17對互表心意，媒合率高達91.89%。

影／5國舞團齊聚台中！國際踩舞首日爆人潮 北屯及北區今接力登場

台中市政府觀光旅遊局舉辦「2026台中國際踩舞嘉年華」昨天和今天舉辦，今年邁入第11屆，首度串聯潭子、后里、北屯及北區4大行政區，邀集日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等5國國際團隊，攜手台灣各地特色表演團隊接力演出。昨天首日爆人潮，今天北屯及北區接力登場。

結合白冷圳文化和音樂 10月11日以森林宴席再現地方人情味

台灣傳統辦桌也可以結合在地文化特色，台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出，呈現傳統辦桌的料理技藝與地方特色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。