聽新聞
0:00 / 0:00
結合白冷圳文化和音樂 10月11日以森林宴席再現地方人情味
台灣傳統辦桌也可以結合在地文化特色，台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出，呈現傳統辦桌的料理技藝與地方特色。
這次宴席由台中在地總舖師阿輝師掌廚。阿輝師的父親阿清師從事外燴辦桌約40年，過去主要服務豐原、山線及海線地區；阿輝師跟隨父親學習料理，承接辦桌工作至今約15年，延續父親累積多年的手藝與經驗。
主辦單位表示，此次宴席以前菜「花好月圓」開場，接續端上由五味鮑魚、炙燒烏魚子、泰式冰捲、青蔥油雞腿及海鮮卷組成的「櫻花鳥迎賓冷盤」。其他菜色包括古味總匯海鮮羹、陶板椒鹽燒草蝦、清蒸甘露海石斑、波士頓龍蝦火鍋、紅蟳米糕拼肉排、新社香菇燉烏雞、紅燒蹄膀伴美點及帶子炒三鮮時蔬等。
櫻花鳥森林園區董事長陳耀邦表示，早期台灣人遇到婚宴喜慶或地方盛會，常以辦桌宴請親友。賓客圍坐圓桌，是共同用餐，也是聯絡感情的重要場合，每一道料理背後都包含總舖師的手藝及主人家的待客心意。
陳耀邦表示，白冷圳與新社地區的農業發展及居民生活有密切關係。此次活動嘗試將白冷圳地方文化與傳統辦桌結合，讓宴席不只呈現料理，也帶入新社的歷史與人文背景。
活動當日上午11時開放報到，11時30分安排金剛鸚鵡放飛及園區小火車體驗，中午12時入席、12時30分開席；上午11時至下午2時另安排樂團演出。宴席結束後，參加者可自由遊園或到白冷圳文化節相關市集參觀。活動採10人一桌方式辦理，每桌費用為1萬元，地點位於台中市新社區協成里協中街6號的櫻花鳥森林園區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。