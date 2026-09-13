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結合白冷圳文化和音樂 10月11日以森林宴席再現地方人情味

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出。圖／主辦單位提供
台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出。圖／主辦單位提供

台灣傳統辦桌也可以結合在地文化特色，台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出，呈現傳統辦桌的料理技藝與地方特色。

這次宴席由台中在地總舖師阿輝師掌廚。阿輝師的父親阿清師從事外燴辦桌約40年，過去主要服務豐原、山線及海線地區；阿輝師跟隨父親學習料理，承接辦桌工作至今約15年，延續父親累積多年的手藝與經驗。

主辦單位表示，此次宴席以前菜「花好月圓」開場，接續端上由五味鮑魚、炙燒烏魚子、泰式冰捲、青蔥油雞腿及海鮮卷組成的「櫻花鳥迎賓冷盤」。其他菜色包括古味總匯海鮮羹、陶板椒鹽燒草蝦、清蒸甘露海石斑、波士頓龍蝦火鍋、紅蟳米糕拼肉排、新社香菇燉烏雞、紅燒蹄膀伴美點及帶子炒三鮮時蔬等。

櫻花鳥森林園區董事長陳耀邦表示，早期台灣人遇到婚宴喜慶或地方盛會，常以辦桌宴請親友。賓客圍坐圓桌，是共同用餐，也是聯絡感情的重要場合，每一道料理背後都包含總舖師的手藝及主人家的待客心意。

陳耀邦表示，白冷圳與新社地區的農業發展及居民生活有密切關係。此次活動嘗試將白冷圳地方文化與傳統辦桌結合，讓宴席不只呈現料理，也帶入新社的歷史與人文背景。

活動當日上午11時開放報到，11時30分安排金剛鸚鵡放飛及園區小火車體驗，中午12時入席、12時30分開席；上午11時至下午2時另安排樂團演出。宴席結束後，參加者可自由遊園或到白冷圳文化節相關市集參觀。活動採10人一桌方式辦理，每桌費用為1萬元，地點位於台中市新社區協成里協中街6號的櫻花鳥森林園區。

台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出。圖／主辦單位提供
台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出。圖／主辦單位提供

台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出。圖／主辦單位提供
台中新社櫻花鳥森林園區將於10月11日舉辦「白冷圳森林辦桌文化宴」，邀請台中在地總舖師掌廚，結合白冷圳文化、森林環境及音樂演出。圖／主辦單位提供

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