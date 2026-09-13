中市外埔綠能園區 廚餘發電增19％

台中市環保局推動廚餘資源化，外埔綠能生態園區透過厭氧發酵技術沼氣發電，統計至今年八月底，累積發電量破一千八百廿三萬度。隨著明年起全面禁止廚餘養豬政策，園區加入適量熟廚餘摻配後，每公噸廚餘發電量較過去提升約百分之十九，大幅優化有機物的能源轉換效率。

環保局說明，台中市每日廚餘量約二百八十至三百五十噸，其中約一百廿噸養豬，七十至一百噸送外埔綠能生態園區厭氧發酵產生沼氣發電，另有約七十噸送焚化廠脫水處理後焚化，其餘則透過黑水虻等資源化處理。

環保局長吳盛忠說明，外埔綠能生態園區透過厭氧消化技術，將廚餘中的有機物轉化為沼氣發電，兼具廢棄物減量及能源回收效益。因應廚餘處理政策調整，台中市持續測試不同生、熟廚餘摻配比例，在維持處理系統穩定的前提下，提升廚餘處理及能源轉換效能。

環保局指出，園區過去僅處理生廚餘，因應政策去年十月起加入適量熟廚餘進場處理，今年一至八月加入百分之十二至十五熟廚餘共消化，較去年同期每噸廚餘增加約十九發電量，顯示在適當摻配比例及系統穩定操作下，可進一步提升有機物能源轉換及發電效益。

環保局說明，園區廚餘厭氧發酵系統沼氣所產綠電，售予台電公司，轉化為生質能源供應；另有少部分沼氣供廠內熱水鍋爐使用，使消化槽維持攝氏卅五至卅八度適宜操作溫度，提供厭氧微生物良好的反應環境。

環保局表示，未來園區除持續優化廚餘資源化模式，也呼籲市民落實廚餘分類，避免異物混入，讓後端處理設施發揮最大效益，從源頭減量到能源再生。