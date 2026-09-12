彰化溪州鄉庫多5億元 被問為何不全鄉普發現金？鄉長這樣說

彰化縣溪州鄉公所淨堤活動今擴大舉辦，參加民眾沿著濁水溪堤防撿拾廢棄物回到潮洋國小，可參加河川水知識闖關活動、逛社區小農市集及玩氣墊水池等遊具，這次活動一改常態不送伴手禮，集滿淨堤戳章可兌換100元市集抵用券以鼓勵在地消費。

溪州鄉公所每年淨堤兩次，這次動員350名社區民眾，開放150個網路報名名額，吸引北斗等周邊鄉鎮民眾帶孩子參加「「小小探險家─河堤尋寶淨灘趣」暨愛護河川宣導活動，500多人從潮洋國小出發，沿濁水溪堤防健行3公里，一邊走一邊撿拾各式廢棄物，可回收資源以寶特瓶、廢紙箱及紙盒為主，不到撿拾數量一半，民眾撿拾的大多是垃圾。

溪州鄉長江淑芬說，鄉公所量入為出積攢經費，鄉庫以前2.2億元，新增5億300元，有鄉民詢問為何不普發現金，不發的原因與鄉公所將有許多重大建設要做，例如溪州鄉聯合托兒所、拓寬道路、現代化市場及第三公墓需要闢建和興建，她期許「美好彰化、幸福溪州」，鄉公所和鄉民一起努力，日後鄉公所還有很多公共事務需要社區配合，希望鄉民協助。

第四河川分署長期支持溪州鄉淨堤，分署長張朝恭表示，溪州鄉位在濁水溪流域，灌溉出優質稻米和蔬果，尤其大甲媽、南瑤宮都來溪州「潦溪」，眾神很庇佑溪州，第四河川分署拆資數千萬修建美化河堤，明年就有不一樣的河堤景觀，可望增加旅遊人次。

民眾走回潮洋國小，舞台區魔術秀和社區才藝團隊表演團體舞蹈，校園內陳列20個攤位，從認識水資源、保護河川到濁水溪生態，溪州青農陳售高麗菜、番茄等農特產品，社區自製蜂蜜水、葡萄果汁和月餅販售，民眾完成淨灘可集3個戳章換100元抵用券購買產品、食品，闖關集章5個可換宣導品。今天氣熱，現場魔幻泡泡球、雜耍、繽紛泡泡和氣墊遊戲水池都讓民眾有消暑感。