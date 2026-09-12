彰化北斗奠安宮古廟真的要回家了 遷建用地今動工預計5年搬回北斗

彰化縣北斗奠安宮古廟真的要回家了，財團法人北斗奠安董事會今舉行宗教文化園區新建工程動土典禮，將配合工程以5年時間一磚一瓦把古廟從原花壇鄉台灣民俗村搬回北斗鎮。

今縣長王惠美、文化局長張雀芬、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台灣媽祖聯誼會副會長鄭銘坤，北港朝天宮董事長蔡詠得，及奠安慈善功德會長卓煜明、楊奕強、楊溢哲、陳信志、北斗觀光產業促進會理事長吳季冰，和3名立法委員、縣議員等各地友廟代表、各級民代、信眾約1千人，參加北斗奠安宮宗教文化園區新建工程動土典禮。

北斗奠安宮放映奠安宮歷史介紹及古廟離開始末的影片，接著董事長陳在致詞表示，1800坪停車場規畫作為宗教文化園區，預計興建地下停車場和地上7層媽祖文化大樓，並配合園區和大樓施做工程，將把古廟一磚一瓦搬回來復建，就蓋在東螺溪面前，這個漫漫過程歷經開會審查、修改計畫，今能順利動土都要感謝內政部、縣政府、文化局和地方士紳協助。

「一府、二鹿、二艋舺、四寶斗。」縣長王惠美說，北斗（寶斗）奠安宮古廟是縣定古蹟，搬回來的審議、解體都需專家學者審查，必須地目合法，縣政府去年12月收到內政部函文，今年元月公告；北斗奠安宮宗教文化園區的地目、文化資產等審可才齊全，要從中央到地方齊心協力才有今日順利動土。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標不改幽默風趣，說來到北斗一定要吃北斗肉圓、高麗菜飯，至少胖一公斤打道回府，然後話鋒一轉說北斗奠安宮能興建宗教文化園區真不簡單，像鎮瀾宮位在市區僅700多坪土地，哪有辦法這麼做。

顏清標又說，有人建議鎮瀾宮例為古蹟，他說如果廟宇要變古蹟，可能管委會商量後半夜就整座弄倒，因為變成古蹟就動彈不得，以前朝天宮、新港奉天宮要自行斥資整修都不行，古蹟當然很好但要經過政府審批，不是縣政府批了就通過，還要中央都委會審查，北斗奠安宮古廟能通過真不簡單。

北斗奠安宮董事長陳在帶領王惠美等人上香行三獻禮，即以主典官身分帶領60名中央民代、友廟代表、地方士紳共同執鏟，完成宗教文化園區動土典禮。北斗奠安宮舊殿移建經費由北斗奠安宮自行負擔，連同宗教文化園區，工程總經費逾億元。根據史料顯示，北斗奠安宮1989年經信徒大會決議把木造結構的前殿移到台灣民俗村，已離開北斗鎮37年。