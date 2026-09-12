快訊

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

司機忘記接班…區間車在大甲站卡10分鐘 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化北斗奠安宮古廟真的要回家了 遷建用地今動工預計5年搬回北斗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮宗教文化園區新建工程動土典禮，北斗奠安宮董事長陳在（左）邀請縣長王惠美、大甲鎮瀾宮董事長顏清標參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮宗教文化園區新建工程動土典禮，北斗奠安宮董事長陳在（左）邀請縣長王惠美、大甲鎮瀾宮董事長顏清標參加。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗奠安宮古廟真的要回家了，財團法人北斗奠安董事會今舉行宗教文化園區新建工程動土典禮，將配合工程以5年時間一磚一瓦把古廟從原花壇鄉台灣民俗村搬回北斗鎮。

今縣長王惠美、文化局長張雀芬、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台灣媽祖聯誼會副會長鄭銘坤，北港朝天宮董事長蔡詠得，及奠安慈善功德會長卓煜明、楊奕強、楊溢哲、陳信志、北斗觀光產業促進會理事長吳季冰，和3名立法委員、縣議員等各地友廟代表、各級民代、信眾約1千人，參加北斗奠安宮宗教文化園區新建工程動土典禮。

北斗奠安宮放映奠安宮歷史介紹及古廟離開始末的影片，接著董事長陳在致詞表示，1800坪停車場規畫作為宗教文化園區，預計興建地下停車場和地上7層媽祖文化大樓，並配合園區和大樓施做工程，將把古廟一磚一瓦搬回來復建，就蓋在東螺溪面前，這個漫漫過程歷經開會審查、修改計畫，今能順利動土都要感謝內政部、縣政府、文化局和地方士紳協助。

「一府、二鹿、二艋舺、四寶斗。」縣長王惠美說，北斗（寶斗）奠安宮古廟是縣定古蹟，搬回來的審議、解體都需專家學者審查，必須地目合法，縣政府去年12月收到內政部函文，今年元月公告；北斗奠安宮宗教文化園區的地目、文化資產等審可才齊全，要從中央到地方齊心協力才有今日順利動土。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標不改幽默風趣，說來到北斗一定要吃北斗肉圓、高麗菜飯，至少胖一公斤打道回府，然後話鋒一轉說北斗奠安宮能興建宗教文化園區真不簡單，像鎮瀾宮位在市區僅700多坪土地，哪有辦法這麼做。

顏清標又說，有人建議鎮瀾宮例為古蹟，他說如果廟宇要變古蹟，可能管委會商量後半夜就整座弄倒，因為變成古蹟就動彈不得，以前朝天宮、新港奉天宮要自行斥資整修都不行，古蹟當然很好但要經過政府審批，不是縣政府批了就通過，還要中央都委會審查，北斗奠安宮古廟能通過真不簡單。

北斗奠安宮董事長陳在帶領王惠美等人上香行三獻禮，即以主典官身分帶領60名中央民代、友廟代表、地方士紳共同執鏟，完成宗教文化園區動土典禮。北斗奠安宮舊殿移建經費由北斗奠安宮自行負擔，連同宗教文化園區，工程總經費逾億元。根據史料顯示，北斗奠安宮1989年經信徒大會決議把木造結構的前殿移到台灣民俗村，已離開北斗鎮37年。

彰化縣北斗奠安宮宗教文化園區新建工程今動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮宗教文化園區新建工程今動土。記者簡慧珍／攝影

彰化 大甲鎮瀾宮 顏清標

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王惠美拋「一棒接一棒」誰最棒？彰化縣長4個參選人各自解讀

全台唯一無縣志的雲林下月出版 珍貴史料特展開箱先睹為快

解半世紀難題！中市崇德殯儀館10/14改建 配套中賓停車場今啟用限時8折

桃園平鎮國小校舍動土 張善政：9.5億元建校滿足就學需求

相關新聞

彰化北斗奠安宮古廟真的要回家了 遷建用地今動工預計5年搬回北斗

彰化縣北斗奠安宮古廟真的要回家了，財團法人北斗奠安董事會今舉行宗教文化園區新建工程動土典禮，將配合工程以5年時間一磚一瓦把古廟從原花壇鄉台灣民俗村搬回北斗鎮。

100元換200元！彰化市華陽及民權公有市場「好市券」登場

彰化市「踅市場兌換加倍券」活動今天熱鬧登場，華陽、民權市場分別在上午8時30分及9時辦理，吸引民眾踴躍排隊，民權市場更加碼前50名百元換300元。活動還有9月19日、9月25日及10月3日3場，民眾自備環保用品，即可持100元兌換價值200元好市券，換完為止。

台中寶島甘露梨評鑑揭曉 60組參賽曾瑞東奪「梨王」

目前是台中寶島甘露梨最佳賞味期，台中市后里區農會今天在台中市眉山福安宮舉辦「115年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，吸引60組農民同場競技。台中市政府農業局表示，此次透過專業評鑑鼓勵農友精進栽培技術，經專家依果形、重量、質地風味及糖度等項目嚴選，最後由后里區農友曾瑞東勇奪第1名，摘下今年「寶島甘露梨王」殊榮。

影／謝龍介赴彰化市輔選陳文賓 喊話「百分之百藍白合」

立委謝龍介今天出席國民黨彰化市長參選人陳文賓競總成立大會表示，彰化市與台南市一樣，藍白合百分之百沒有問題。他為彰化市長參選人陳文賓及多位基層市議員、里長參選人站台助選。現場擠滿熱情支持者，加油凍蒜聲與歡呼聲此起彼落，展現強烈勝選氣勢。

醫院不只看病還要進社區！竹山秀傳串聯紫南宮 打造失智友善生活圈

響應9月國際失智症月，竹山秀傳醫院今天在竹山紫南宮水濂廣場舉辦「憶起尋寶大冒險×紫南宮友善同樂會」，結合趣味闖關、懷舊遊戲及智慧健康互動，讓長輩在動腦、動手中認識失智預防，也將失智照護從醫院延伸到社區。

東勢林業文化園區賞鳥比賽學生比眼力 喜見小啄木等43種鳥

林業及自然保育署台中分署與社團法人台灣野鳥協會，今天在東勢林業文化園區舉辦第4屆「東勢林業文化園區學生賞鳥比賽」，吸引台中市16所國中小學、10支隊伍參加，學生們在老師、家長及台灣野鳥協會志工帶領下，持望遠鏡、翻閱鳥類圖鑑，穿梭園區林間、池畔及步道尋找鳥蹤，經過2小時的觀察挑戰，共紀錄43種鳥類，最終由鳥鳥特攻隊以37種鳥類獲得冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。