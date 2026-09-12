100元換200元！彰化市華陽及民權公有市場「好市券」登場

彰化市「踅市場兌換加倍券」活動今天熱鬧登場，華陽、民權市場分別在上午8時30分及9時辦理，吸引民眾踴躍排隊，民權市場更加碼前50名百元換300元。活動還有9月19日、9月25日及10月3日3場，民眾自備環保用品，即可持100元兌換價值200元好市券，換完為止。

彰化市有民權及華陽市場兩個公有市場參與這項活動，民權市場兌換時間為9月25日周五及9月12日、9月19日、10月3日3個周六的上午9點，華陽市場則是9/25周五及9/12、9/19、10/3三個周六的上午8點30分。

市公所表示，民眾在活動期間前往指定市集，並自備環保購物袋、環保杯或環保餐具（含餐盒、餐具組等）任一項，至市場服務台出示並經現場工作人員確認後，即可以100元現金兌換價值200元的好市券1份（每人每次限兌換1份），兌換完畢為止。

民眾消費滿500元，即可兌換活動限定環保袋（茄芷袋）乙個（限量每周15個、華陽市場加碼25個），每人每次限兌換1個，換完為止。

市公所表示，好市券、商品兌換券無法跨區使用，使用期限至今年10月11日為止。民眾領券後，須於10月11日前，至發券的市場內配合攤位使用。

市長林世賢表示，希望藉由這次活動，宣導民眾在市集消費中可以自備環保購物袋、環保杯或環保餐具，落實環保理念，吸引更多民眾至傳統市集遊逛並消費，帶動傳統市場攤商商機。