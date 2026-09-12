快訊

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

司機忘記接班…區間車在大甲站卡10分鐘 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

100元換200元！彰化市華陽及民權公有市場「好市券」登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市「踅市場兌換加倍券」活動今天熱鬧登場，華陽、民權市場分別在上午8時30分及9時辦理，吸引民眾前往兌換。記者劉明岩／攝影
彰化市「踅市場兌換加倍券」活動今天熱鬧登場，華陽、民權市場分別在上午8時30分及9時辦理，吸引民眾前往兌換。記者劉明岩／攝影

彰化市「踅市場兌換加倍券」活動今天熱鬧登場，華陽、民權市場分別在上午8時30分及9時辦理，吸引民眾踴躍排隊，民權市場更加碼前50名百元換300元。活動還有9月19日、9月25日及10月3日3場，民眾自備環保用品，即可持100元兌換價值200元好市券，換完為止。

彰化市有民權及華陽市場兩個公有市場參與這項活動，民權市場兌換時間為9月25日周五及9月12日、9月19日、10月3日3個周六的上午9點，華陽市場則是9/25周五及9/12、9/19、10/3三個周六的上午8點30分。

市公所表示，民眾在活動期間前往指定市集，並自備環保購物袋、環保杯或環保餐具（含餐盒、餐具組等）任一項，至市場服務台出示並經現場工作人員確認後，即可以100元現金兌換價值200元的好市券1份（每人每次限兌換1份），兌換完畢為止。

民眾消費滿500元，即可兌換活動限定環保袋（茄芷袋）乙個（限量每周15個、華陽市場加碼25個），每人每次限兌換1個，換完為止。

市公所表示，好市券、商品兌換券無法跨區使用，使用期限至今年10月11日為止。民眾領券後，須於10月11日前，至發券的市場內配合攤位使用。

市長林世賢表示，希望藉由這次活動，宣導民眾在市集消費中可以自備環保購物袋、環保杯或環保餐具，落實環保理念，吸引更多民眾至傳統市集遊逛並消費，帶動傳統市場攤商商機。

彰化市「踅市場兌換加倍券」活動今天熱鬧登場，華陽、民權市場分別在上午8時30分及9時辦理，吸引民眾前往兌換。記者劉明岩／攝影
彰化市「踅市場兌換加倍券」活動今天熱鬧登場，華陽、民權市場分別在上午8時30分及9時辦理，吸引民眾前往兌換。記者劉明岩／攝影

彰化 環保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「揮汗有禮」加碼100萬份！超商豆漿1瓶只要1元 網友狂喊：超划算

十大觀光亮點…北投漫遊套票9月15日開賣 指定平台限量600套優惠價299

城隍爺夜巡！嘉義東門雞肉飯免費送300份便當 民眾排爆

iPhone新機預購即將開跑 北富銀祭最高9300元回饋

相關新聞

彰化北斗奠安宮古廟真的要回家了 遷建用地今動工預計5年搬回北斗

彰化縣北斗奠安宮古廟真的要回家了，財團法人北斗奠安董事會今舉行宗教文化園區新建工程動土典禮，將配合工程以5年時間一磚一瓦把古廟從原花壇鄉台灣民俗村搬回北斗鎮。

100元換200元！彰化市華陽及民權公有市場「好市券」登場

彰化市「踅市場兌換加倍券」活動今天熱鬧登場，華陽、民權市場分別在上午8時30分及9時辦理，吸引民眾踴躍排隊，民權市場更加碼前50名百元換300元。活動還有9月19日、9月25日及10月3日3場，民眾自備環保用品，即可持100元兌換價值200元好市券，換完為止。

台中寶島甘露梨評鑑揭曉 60組參賽曾瑞東奪「梨王」

目前是台中寶島甘露梨最佳賞味期，台中市后里區農會今天在台中市眉山福安宮舉辦「115年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，吸引60組農民同場競技。台中市政府農業局表示，此次透過專業評鑑鼓勵農友精進栽培技術，經專家依果形、重量、質地風味及糖度等項目嚴選，最後由后里區農友曾瑞東勇奪第1名，摘下今年「寶島甘露梨王」殊榮。

影／謝龍介赴彰化市輔選陳文賓 喊話「百分之百藍白合」

立委謝龍介今天出席國民黨彰化市長參選人陳文賓競總成立大會表示，彰化市與台南市一樣，藍白合百分之百沒有問題。他為彰化市長參選人陳文賓及多位基層市議員、里長參選人站台助選。現場擠滿熱情支持者，加油凍蒜聲與歡呼聲此起彼落，展現強烈勝選氣勢。

醫院不只看病還要進社區！竹山秀傳串聯紫南宮 打造失智友善生活圈

響應9月國際失智症月，竹山秀傳醫院今天在竹山紫南宮水濂廣場舉辦「憶起尋寶大冒險×紫南宮友善同樂會」，結合趣味闖關、懷舊遊戲及智慧健康互動，讓長輩在動腦、動手中認識失智預防，也將失智照護從醫院延伸到社區。

東勢林業文化園區賞鳥比賽學生比眼力 喜見小啄木等43種鳥

林業及自然保育署台中分署與社團法人台灣野鳥協會，今天在東勢林業文化園區舉辦第4屆「東勢林業文化園區學生賞鳥比賽」，吸引台中市16所國中小學、10支隊伍參加，學生們在老師、家長及台灣野鳥協會志工帶領下，持望遠鏡、翻閱鳥類圖鑑，穿梭園區林間、池畔及步道尋找鳥蹤，經過2小時的觀察挑戰，共紀錄43種鳥類，最終由鳥鳥特攻隊以37種鳥類獲得冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。