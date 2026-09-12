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台中寶島甘露梨評鑑揭曉 60組參賽曾瑞東奪「梨王」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區農會今天在台中市眉山福安宮舉辦「115年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」。圖／台中市農業局提供
台中市后里區農會今天在台中市眉山福安宮舉辦「115年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」。圖／台中市農業局提供

目前是台中寶島甘露梨最佳賞味期，台中市后里區農會今天在台中市眉山福安宮舉辦「115年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，吸引60組農民同場競技。台中市政府農業局表示，此次透過專業評鑑鼓勵農友精進栽培技術，經專家依果形、重量、質地風味及糖度等項目嚴選，最後由后里區農友曾瑞東勇奪第1名，摘下今年「寶島甘露梨王」殊榮。

農業局表示，此次評鑑邀請農業部農業藥物試驗所、台中區農業改良場及國立中興大學等專家學者擔任評審。評鑑結果由曾瑞東榮獲第1名及獎金2萬5000元；第2名為后里區林仁傑及東勢區陳建豐，各獲獎金1萬2000元；第3名由東勢區胡正宏、石岡區李昭昌及后里區蔣金能獲得，各獲獎金5000元。

農業局指出，寶島甘露梨主要產期為7月底至9月底，果實碩大、果核小且口感不酸，帶有淡淡甘蔗香氣，果肉細緻、水分充足，也富含膳食纖維，是夏季消暑解渴的優質果品。寶島甘露梨由劉申權先生以台中區農業改良場培育的晶圓梨、新興梨等品種為親本培育而成，並於2018年3月23日取得植物品種權，為國產梨增添具市場潛力的優質品種。

農業局表示，台中市梨種植面積達3306公頃、年產量5萬1559公噸，主要產區集中於和平、東勢、新社、后里及石岡，其中以寶島甘露梨品種為大宗。寶島甘露梨甜美多汁、栽培管理便利，目前已成為國產優質梨穗的重要來源，有助降低台中高接梨農對中國大陸及日本進口梨穗的依賴，提升國產梨產業自主性及韌性。

農業局表示，目前正值台中寶島甘露梨產季，透過果品評鑑除鼓勵農友精進栽培管理技術，也盼建立優質品牌形象，讓更多消費者認識台中在地好梨。相關訂購專線可洽：后里區農會04-25565116。

台中市后里區農會今天在台中市眉山福安宮舉辦「115年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，評審委員進行官能品評。圖／台中市農業局提供
台中市后里區農會今天在台中市眉山福安宮舉辦「115年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，評審委員進行官能品評。圖／台中市農業局提供

甘露梨 台中 中興大學

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