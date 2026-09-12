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影／謝龍介赴彰化市輔選陳文賓 喊話「百分之百藍白合」
立委謝龍介今天出席國民黨彰化市長參選人陳文賓競總成立大會表示，彰化市與台南市一樣，藍白合百分之百沒有問題。他為彰化市長參選人陳文賓及多位基層市議員、里長參選人站台助選。現場擠滿熱情支持者，加油凍蒜聲與歡呼聲此起彼落，展現強烈勝選氣勢。
針對謝龍介拋出彰化百分之百藍白合的議題，民眾黨議員吳韋達表示，並沒有百分之百藍白合。無論在彰化縣長或是市長的部分，民眾黨並沒有推出自己的人選。他與市民代表會主席陳文賓在過去彰化市建設上有一些互動與合作，所以今天會特別過來致意。
謝龍介表示看到現場滿滿的人潮與高昂士氣，充分感受到了彰化鄉親對地方改變與未來發展的期待。他強調，彰化市與台南市一樣擁有深厚的文化底蘊與熱情的市民，值得更好的城市規劃與基層服務品質。
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