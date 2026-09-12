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醫院不只看病還要進社區！竹山秀傳串聯紫南宮 打造失智友善生活圈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
社寮文教基金會安排「打彈珠」懷舊遊戲，讓長輩重拾童年記憶，透過手眼協調及互動達到動腦效果。圖／竹山秀傳醫院提供
社寮文教基金會安排「打彈珠」懷舊遊戲，讓長輩重拾童年記憶，透過手眼協調及互動達到動腦效果。圖／竹山秀傳醫院提供

響應9月國際失智症月，竹山秀傳醫院今天在竹山紫南宮水濂廣場舉辦「憶起尋寶大冒險×紫南宮友善同樂會」，結合趣味闖關、懷舊遊戲及智慧健康互動，讓長輩在動腦、動手中認識失智預防，也將失智照護從醫院延伸到社區。

竹山秀傳醫院表示，國內65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，衛福部推估2025年底全台失智人口約36.9萬人。隨著高齡化加速，失智症不只是醫療問題，也牽涉家庭照顧及社區支持，尤其竹山及周邊鄉鎮幅員廣大，長者居住分散，醫療服務如何深入社區更顯重要。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜指出，醫院近年透過遠距暨失智照護中心，持續將服務向社區延伸，從山崇社區開始打造「失智友善一條街」示範區，讓失智者能在熟悉環境中獲得支持；同時優化失智評估及診斷流程，相關檢查半天即可完成，減少偏鄉長者往返醫院的時間與負擔。

竹山秀傳醫院將短期記憶、專注力訓練融入遊戲，並以竹山在地特色「竹」設計「竹圈圈樂」、「竹竿夾夾樂」、「竹球傳情」等關卡，讓長輩透過遊戲練習手眼協調、專注及記憶，也讓家屬從互動過程了解延緩失智可以融入日常生活。

現場另安排智慧健康互動，展示科技協助偏鄉長者健康量測、持續追蹤及異常提醒的應用。山崇、土城社區長輩也登台演出，社寮文教基金會則安排長輩熟悉的「打彈珠」懷舊遊戲，讓長輩重拾童年記憶，在遊戲中達到動腦效果。

此前山社會福利慈善事業基金會設置「好物分享市集」及公益聯名商品義賣，將失智照護與偏鄉弱勢關懷結合。縣議員陳玉玲也鼓勵長輩保持年輕心態，持續參與社區活動。

竹山秀傳表示，失智友善不能只靠醫療體系，還需要家庭、社區及民間團體共同參與。未來將持續串聯醫療、長照與社區資源，讓偏鄉長者及照顧者即使不在醫院，也能在熟悉的生活圈獲得及時支持。

竹山秀傳醫院將短期記憶、專注力挑戰融入闖關遊戲，讓長輩在歡樂互動中認識失智預防。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院將短期記憶、專注力挑戰融入闖關遊戲，讓長輩在歡樂互動中認識失智預防。圖／竹山秀傳醫院提供

活動以竹山特色「竹」設計竹圈圈、竹竿夾及竹球等遊戲，吸引長輩與家屬共同參與，營造失智友善社區。圖／竹山秀傳醫院提供
活動以竹山特色「竹」設計竹圈圈、竹竿夾及竹球等遊戲，吸引長輩與家屬共同參與，營造失智友善社區。圖／竹山秀傳醫院提供

失智 紫南宮 醫院

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