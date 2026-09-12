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東勢林業文化園區賞鳥比賽學生比眼力 喜見小啄木等43種鳥
林業及自然保育署台中分署與社團法人台灣野鳥協會，今天在東勢林業文化園區舉辦第4屆「東勢林業文化園區學生賞鳥比賽」，吸引台中市16所國中小學、10支隊伍參加，學生們在老師、家長及台灣野鳥協會志工帶領下，持望遠鏡、翻閱鳥類圖鑑，穿梭園區林間、池畔及步道尋找鳥蹤，經過2小時的觀察挑戰，共紀錄43種鳥類，最終由鳥鳥特攻隊以37種鳥類獲得冠軍。
林業保育署台中分署指出，今年參賽隊伍中有去年參加的國小學生，升上國中後再次組隊參賽，將對賞鳥的熱情延續到下一個學習階段。也有家長主動邀約揪團，以親子共同賞鳥的方式組隊參加，突破以往由學校帶隊參與的模式。
東勢林業文化園區座落於串聯山區與臺中盆地的重要關口，園區內的貯木池見證過去林業發展，也提供鳥類休息、覓食的良好環境。其中，全年都能在貯木池見到的「小鸊鷉」，每年4至7月繁殖季更常看到親鳥背著幼鳥在水面游動的可愛景象。今天在園區中賞鳥時，除了看見紅嘴黑鵯、小卷尾及樹鵲，學生們更驚喜看到小啄木、金背鳩、翠鳥、蒼鷺等鳥類，今天天氣晴朗抬頭望向天空，還遇見大冠鷲、鳳頭蒼鷹翱翔天際。
台中分署表示，賞鳥比賽雖以紀錄鳥種數量作為競賽方式，活動真正的目的不只是「看了幾種鳥」，而是希望學生們在尋找鳥蹤的過程中學習觀察、辨識及尊重自然。
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