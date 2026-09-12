東勢林業文化園區賞鳥比賽學生比眼力 喜見小啄木等43種鳥

林業及自然保育署台中分署與社團法人台灣野鳥協會，今天在東勢林業文化園區舉辦第4屆「東勢林業文化園區學生賞鳥比賽」，吸引台中市16所國中小學、10支隊伍參加，學生們在老師、家長及台灣野鳥協會志工帶領下，持望遠鏡、翻閱鳥類圖鑑，穿梭園區林間、池畔及步道尋找鳥蹤，經過2小時的觀察挑戰，共紀錄43種鳥類，最終由鳥鳥特攻隊以37種鳥類獲得冠軍。

林業保育署台中分署指出，今年參賽隊伍中有去年參加的國小學生，升上國中後再次組隊參賽，將對賞鳥的熱情延續到下一個學習階段。也有家長主動邀約揪團，以親子共同賞鳥的方式組隊參加，突破以往由學校帶隊參與的模式。

東勢林業文化園區座落於串聯山區與臺中盆地的重要關口，園區內的貯木池見證過去林業發展，也提供鳥類休息、覓食的良好環境。其中，全年都能在貯木池見到的「小鸊鷉」，每年4至7月繁殖季更常看到親鳥背著幼鳥在水面游動的可愛景象。今天在園區中賞鳥時，除了看見紅嘴黑鵯、小卷尾及樹鵲，學生們更驚喜看到小啄木、金背鳩、翠鳥、蒼鷺等鳥類，今天天氣晴朗抬頭望向天空，還遇見大冠鷲、鳳頭蒼鷹翱翔天際。

台中分署表示，賞鳥比賽雖以紀錄鳥種數量作為競賽方式，活動真正的目的不只是「看了幾種鳥」，而是希望學生們在尋找鳥蹤的過程中學習觀察、辨識及尊重自然。

林業及自然保育署台中分署與社團法人台灣野鳥協會今天在東勢林業文化園區舉辦第4屆「東勢林業文化園區學生賞鳥比賽」，學生們敏銳發現躲藏在樹上的金背鳩，展現良好的觀察力。圖／林業及自然保育署台中分署提供