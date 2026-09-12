救人是他最後的選擇！伍程嶸公祭各界含淚送行 追晉二線一星分隊長

因救援濁水溪受困遊客不幸殉職的南投縣消防局分隊長伍程嶸，今天上午在信義鄉羅娜天主教大教堂舉行公祭。伍程嶸投入消防約15年，長年守護信義山區，今天各界齊聚送行，除獲褒揚、多項獎章，並追晉為分隊長，陪伴這名用生命守護民眾的消防英雄走完最後一程。

伍程嶸長年服務信義鄉，常投入山域搜救、救災及救護任務，憑藉豐富經驗與專業能力守護民眾生命安全。他曾獲行政院國家搜救指揮中心108年搜救有功人員表揚，搜救專業能力深受肯定。

公祭典禮今天在羅娜天主教大教堂舉行，中央、地方各級長官、民意代表、各縣市消防及義消、救難團體與地方各界人士到場，現場莊嚴肅穆，共同追思伍程嶸一生投入消防、守護鄉里的身影。

公祭首先舉行褒揚追晉儀式，伍程嶸覆蓋消防旗及國旗。內政部政務次長馬士元頒贈褒揚令、行政院楷模獎章及消防一等專業獎章；原住民族委員會主任委員曾智勇頒贈一等原住民族獎章；南投縣長許淑華頒贈追晉令，追晉伍程嶸為二線一星分隊長；南投縣政府消防局長洪超倫則頒贈消防榮譽獎章，表彰他長年奉獻消防工作的貢獻。

褒揚追晉後公奠儀式，播放伍程嶸生平事蹟及影片，回顧他投入救災救護、山域搜救、服務地方鄉親，以及與消防同仁並肩執勤的點滴。治喪委員會、內政部、原住民族委員會、消防署、南投縣政府、地方各界、各縣市消防局、救難團體及消防義消夥伴依序致祭，向這名殉職消防員表達最後敬意。

對家人而言，伍程嶸是摯愛的親人；對信義鄉親而言，他是長年守護山區的消防人員；對消防人員而言，更是多年並肩作戰的袍澤。他一次次投入高風險救援任務，直到最後救援濁水溪受困遊客，也選擇站在救人的第一線。

公祭結束後進行贈旗及移靈，消防同仁懷著不捨與敬意陪伴伍程嶸走完最後一程。南投縣消防局表示，伍程嶸以實際行動展現消防人員英勇、奉獻與守護的精神，對消防工作的堅持及對民眾生命安全的守護，將長存於消防同仁及南投鄉親心中。

伍程嶸分隊長公祭舉行褒揚追晉儀式，獲頒多項獎章。圖／南投縣消防局提供

伍程嶸分隊長公祭，南投縣長許淑華追晉為二線一星分隊長。圖／南投縣消防局提供

伍程嶸分隊長公祭舉行褒揚追晉儀式，遺體覆蓋消防旗及國旗，獲頒多項獎章並追晉為二線一星分隊長。圖／南投縣消防局提供

伍程嶸因救援濁水溪受困遊客不幸殉職，今天各界齊聚公祭，向這名用生命守護民眾的消防員致上最後敬意。圖／南投縣消防局提供