快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

MLB／手臂痠痛影響多於膝傷！道奇教頭：大谷需要時間和休息

聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘變綠能！台中外埔綠能園區「生熟廚餘摻配」 發電狂增19%

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
外埔綠能生態園區。圖／台中市政府提供
外埔綠能生態園區。圖／台中市政府提供

台中市環保局推動廚餘資源化，外埔綠能生態園區透過厭氧發酵技術沼氣發電，統計至今年8月底，累積發電量破1823萬度。隨著明年起全面禁止廚餘養政策，園區加入適量熟廚餘摻配後，每公噸廚餘發電量較過去提升約19%，大幅優化有機物的能源轉換效率。

環保局說明，台中市每日廚餘量約280至350噸，其中約120噸養豬，70至100噸送外埔綠能生態園區厭氧發酵產生沼氣發電，另有約70噸送焚化廠脫水處理後焚化，其餘則透過黑水虻等資源化處理。

環保局長吳盛忠說明，外埔綠能生態園區透過厭氧消化技術，將廚餘中的有機物轉化為沼氣發電，兼具廢棄物減量及能源回收效益。因應廚餘處理政策調整，台中市持續測試不同生、熟廚餘摻配比例，在維持處理系統穩定的前提下，提升廚餘處理及能源轉換效能。

環保局指出，外埔綠能生態園區過去僅處理生廚餘，因應政策去年10月起加入適量熟廚餘進場處理，今年1至8月加入12%至15%熟廚餘共消化，較去年同期每噸廚餘增加約19%發電量，顯示在適當摻配比例及系統穩定操作下，可進一步提升有機物能源轉換及發電效益。

環保局說明，園區廚餘厭氧發酵系統沼氣所產綠電，售予台電公司，轉化為生質能源供應；另有少部分沼氣供廠內熱水鍋爐使用，使消化槽維持攝氏35至38度適宜操作溫度，提供厭氧微生物良好的反應環境。

環保局表示，未來園區將持續掌握生、熟廚餘進料比例、產氣量及發電效能，在確保厭氧消化系統穩定運轉的前提下，持續優化廚餘資源化模式。同時呼籲市民落實廚餘分類，避免異物混入，讓後端處理設施發揮最大效益，從源頭減量到能源再生，共同推動資源循環及再生能源利用。

台中 廚餘 綠能

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市營養午餐香蕉品質不佳？ 真相超誇張

民進黨疑北市免費營養午餐跳票 教育局駁：未延宕

中華車拚2035年再生能源占比35%　重申2050淨零

免費營養午餐老師抱怨承擔剩食KPI？北市教育局長：從來沒有過

相關新聞

泛舟遇險 南投縣擬訂水域遊憩管理辦法

南投縣消防隊員伍程嶸執行濁水溪水域救援殉職，南投縣議會昨天要求檢討惡劣天候下救援決策及消防員安全，並研議水域活動管理、搜救費用追償制度。縣府表示，將依發展觀光條例訂定水域遊憩管理辦法，至於水域是否禁止遊憩及禁區範圍，將依環境、資源及安全條件個別評估。

影／台南無黨前議員許又仁捲土重來參選 陳亭妃到場同喊「六席當選」

台南市議員第十一選區前市議員無黨籍許又仁捲土重來、今天成立競選總部，民進黨台南市長參選人陳亭妃到場站台，感謝許在黨內初選時支持她，兩人一同與台下數百民眾高呼當選。陳亭妃表示，選區原席議員全支持她，加上許又仁希望這次「六席全上」。

廚餘變綠能！台中外埔綠能園區「生熟廚餘摻配」 發電狂增19%

台中市環保局推動廚餘資源化，外埔綠能生態園區透過厭氧發酵技術沼氣發電，統計至今年8月底，累積發電量破1823萬度。隨著明年起全面禁止廚餘養政策，園區加入適量熟廚餘摻配後，每公噸廚餘發電量較過去提升約19%，大幅優化有機物的能源轉換效率。

台中發展…江啟臣拚會展 何欣純推雙港

台中市長選戰聚焦經濟與建設，民進黨市長參選人何欣純昨天以「清水媳婦」身分走訪清水市場，主打海線交通與海空雙港整合；國民黨參選人江啟臣則提出「會展經濟一六八」，鎖定製造業、會展及觀光消費，爭取百工百業共享商機。

網譏「交棒陳素月」 王惠美：做對的事

彰化縣長王惠美拜會行政院長卓榮泰爭取地方建設，臉書一句「一棒接一棒」，掀起彰化縣長選舉接班解讀。魏平政自認是最適合接棒人，邱建富喊「不會掉棒」，陳素月則強調藍綠立場不同不代表是敵人，四名參選人各自表態，接班話題提前升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。