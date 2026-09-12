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網譏「交棒陳素月」 王惠美：做對的事

聯合報／ 記者劉明岩屈彥辰／連線報導
彰化縣政府為今年交通安全月宣傳，縣長王惠美跨上警用大型重機車，呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為今年交通安全月宣傳，縣長王惠美跨上警用大型重機車，呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美拜會行政院長卓榮泰爭取地方建設，臉書一句「一棒接一棒」，掀起彰化縣長選舉接班解讀。魏平政自認是最適合接棒人，邱建富喊「不會掉棒」，陳素月則強調藍綠立場不同不代表是敵人，四名參選人各自表態，接班話題提前升溫。

彰化縣長選舉目前有民進黨立委陳素月、國民黨考紀會前主委魏平政、無黨籍彰化市前市長邱建富及無黨籍縣議員陳重嘉等四人登記參選。王惠美前天拜會卓榮泰後在臉書表示，彰化建設不分黨派，「必須一棒接一棒」，重大建設將由下任縣長完成，並感謝朝野立委共同爭取中央支持。

王惠美特別提到，民進黨立委陳素月、黃秀芳雖因故未能出席，但相信兩人仍會與彰化縣民站在一起，爭取中央支持，被解讀成有意「交棒給陳素月」，王惠美昨天出席「交通安全宣傳月」記者會，否認說過會交棒給陳素月，僅強調「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」。

對於「接棒」話題，魏平政表示，他在各場合都說下屆縣長選舉要「一棒接一棒，個個是強棒」，而他就是最棒、最適合的接棒人；若當選，將延續王惠美施政。陳素月則避開接班說法，表示政治立場可以不同，並不代表就是敵人。她肯定王惠美積極爭取中央資源，強調只要對彰化有利，她都樂觀其成、全力支持。

邱建富則說，王惠美提出「縣政接力」，他願意接下這一棒，而且「不會掉棒，可以一路衝刺到終點」，但下一任縣長不能只是持續爭取建設，而要成為「把事情做到的縣長」。陳重嘉則喊話，下一任縣長當然要做得比這屆更好，他有信心做得比王惠美更好。

魏平政女兒日前因拍攝助選影片遭網路霸凌，國民黨文傳會主委陳以信譴責性別羞辱及疑似恐嚇，強調政治人物接受公評，無辜家人不該陪著受刑，支持魏平政蒐證提告，追究惡意霸凌者責任。

王惠美 陳素月 邱建富

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