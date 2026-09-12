台中發展 江啟臣拚會展 何欣純推雙港

台中市長選戰聚焦經濟與建設，民進黨市長參選人何欣純昨天以「清水媳婦」身分走訪清水市場，主打海線交通與海空雙港整合；國民黨參選人江啟臣則提出「會展經濟一六八」，鎖定製造業、會展及觀光消費，爭取百工百業共享商機。

江啟臣昨舉行「台中會展經濟一六八」政策發布會，提出若當選將由市長親自領導會展專案辦公室，串聯六大平台、推動八項具體政策，強調要讓會展經濟「左手工具機、右手伴手禮」，從製造業訂單一路延伸至商圈消費，讓百工百業共享發展成果。

江啟臣表示，會展經濟是台中產業升級的重要引擎，透過會議、獎勵旅遊、國際會議及展覽等MICE產業，可產生產業加乘及外溢效益，帶動住宿、餐飲、觀光及零售等城市經濟，大型國際展會不只促成商務合作，也能創造龐大商機。

江啟臣指出，台中國際會展中心已為城市發展打下基礎，未來將結合台中「前店後廠」的製造業優勢與海空雙港動能，爭取國際買主來台中。他並提出「會展經濟一六八Plus」，串聯台中購物節、各大商圈、觀光旅遊及演藝活動，將展會人潮轉化為觀光客源，擴大會展效益至百工百業。

民進黨台中市長參選人何欣純（左三）昨天清水市場掃街，逐一與攤商、民眾拜票。圖／何欣純辦公室提供

何欣純昨則到清水市場掃街拜票，以「清水媳婦」身分逐攤與攤商、採買民眾握手問候，並預告競選總部及海線競總成立活動，將向海線鄉親說明「四三二一海線大進擊」政策。

何欣純表示，自己住在大里，家中吃的豬肉常由清水婆家採買後送往大里，市場裡也可看到來自太平的麻竹筍，以及從市區到海線做生意的攤商，顯示台中二十九區本來就是彼此相連的生活圈。

她指出，海線擁有台中港、台中國際機場兩大門戶，未來若擔任市長，將把海空雙港、軌道及公路交通串聯起來，讓人流、物流更順暢，進一步帶動會展、觀光及地方產業。

她強調，市府最重要的工作就是把基礎建設準備好、把城市的點與線接起來，讓海線成為台中下一階段發展的重要起點。