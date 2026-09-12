泛舟遇險 南投縣擬訂水域遊憩管理辦法

南投縣消防隊員伍程嶸執行濁水溪水域救援殉職，南投縣議會昨天要求檢討惡劣天候下救援決策及消防員安全，並研議水域活動管理、搜救費用追償制度。縣府表示，將依發展觀光條例訂定水域遊憩管理辦法，至於水域是否禁止遊憩及禁區範圍，將依環境、資源及安全條件個別評估。

縣議員沈夙崢指出，伍程嶸殉職時天候、水勢惡劣，為何消防人員仍須涉險出勤，以及當時勤務如何決策，都應完整釐清。消防局完整調查預估需約八個月，但制度改善不能等調查完成，教育訓練、勤務安全及風險評估應立即檢討，真正專業的救援，不只是把民眾救回來，也要讓消防員平安返家。

她認為，南投高山、溪流及森林地形複雜，救援勤務應朝「任務專責化、分級派遣」發展，依災害類型、風險程度及現場環境，派遣相應專業人員與裝備，並將救難人員安全納入風險評估及指揮體系。

沈夙崢也要求救災科技化，善用無人機搜索、偵察、紅外線熱源辨識、擴音及物資投放等設備，降低消防人員暴露於高風險環境的機會。她強調，能讓機器先去的地方，就不要第一時間讓消防員冒險進入。

針對五名泛舟民眾從事水域活動，沈夙崢指出，目前相關規範沒有相應裁罰依據；相較之下，南投縣登山活動管理自治條例已對特定山域違規行為訂定裁罰及搜救費用負擔規定。她要求縣府研議水域活動管理及搜救費用追償制度，讓民眾也承擔戶外活動安全責任。

縣府表示，將依發展觀光條例訂定水域遊憩管理辦法，禁止區域等核心事項將寫入法規。不過，各水域環境條件不同，不能一體適用，是否禁止遊憩、禁止哪些區域，仍依各水域的環境、資源及安全條件個別判斷。