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中秋好味開桌！「2026觀光工廠夢想派對」中部專展台中盛大登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中秋好味開桌！「2026觀光工廠夢想派對」中部專展台中盛大登場。記者宋健生／攝影
中秋好味開桌！「2026觀光工廠夢想派對」中部專展台中盛大登場。記者宋健生／攝影

「2026觀光工廠夢想派對中部專展」11日於台中國際會展中心登場，由經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍主持開幕儀式。雲瑞龍表示，觀光工廠政策推動邁入第23年，去年全台150家觀光工廠創造67億元產值，吸引超過2,136萬人次來客數，成效卓著。

為持續傳達觀光工廠作為台灣特色產業觀光品牌的當代角色與影響力，經濟部今年以「夢想派對」為主題，在全台舉辦北、中、南三場巡迴專展。

本次中部專展，集結全台30家特色觀光工廠，配合中秋佳節氛圍，以「中秋宴，開桌啦！」為概念，於9月11日至9月14日偕同「台中國際禮尚美食節」共同展出，邀請民眾認識台灣製造的創意與品牌魅力。

參展的觀光工廠包括樹德半山夢工廠、集元果觀光工廠、釆棉居寢飾文化館、烏日啤酒廠觀光工廠、寶熊漁樂碼頭、丸文食品觀光工廠、民雄金桔觀光工廠、欣欣水泥森活園、台灣古堡稻米觀光工廠、台灣穀堡稻米觀光工廠、興隆毛巾觀光工廠、源順芝麻觀光油廠、緞帶王觀光工廠、彰化餅乾學院、奇美食品幸福工廠等。

工商輔導中心說明，本年度「觀光工廠夢想派對」依各專展的時節與特色，呈現觀光工廠的不同樣貌。

中部場以「觀光工廠美食生產線」的創意世界觀，將小小工人換上廚師帽，並把輸送帶化身為滿載特色美食、料理與伴手禮的夢幻產線，透過「禮品×美食×節慶」的串聯，將製造產業與中秋團聚、送禮等生活情境巧妙結合，呈現觀光工廠從產品製造到生活體驗的多元面貌。

現場匯集地方美食、特色食品及節慶伴手禮等亮點品牌，民眾除可認識各家觀光工廠的產品特色，也能參與品牌分享、手作體驗等互動活動，從產品進一步了解製作工藝與品牌故事。

展場並規劃趣味闖關、互動遊戲及抽獎活動，讓產業知識透過遊戲與參與轉化為貼近日常的趣味體驗，在逛展、品味與互動之間，感受台灣製造的創意能量。

經濟部自2003年起輔導製造業設立觀光工廠，協助國內製造業轉型，更協助業者導入行銷、數位轉型等工具，以及鏈結包括交通部觀光署相關資源，加速業者國際化腳步轉型。目前全國已有150家工廠通過評鑑，去年更創造66.95億元產值，吸引超過2,136萬人次的來客數。

透過北、中、南的巡迴專展，觀光工廠持續以多元主題走入民眾生活，讓台灣製造的產業特色、品牌故事與創意能量被更多人看見。更多觀光工廠資訊，請至「觀光工廠自在遊」網站查詢：https://www.taiwanplace21.org.tw

經濟部今年以「夢想派對」為主題，在全台舉辦北、中、南三場巡迴專展。記者宋健生／攝影
經濟部今年以「夢想派對」為主題，在全台舉辦北、中、南三場巡迴專展。記者宋健生／攝影

「2026觀光工廠夢想派對中部專展」11日於台中國際會展中心登場。記者宋健生／攝影
「2026觀光工廠夢想派對中部專展」11日於台中國際會展中心登場。記者宋健生／攝影

中部專展集結全台30家特色觀光工廠，以「中秋宴，開桌啦！」為概念共同展出。記者宋健生／攝影
中部專展集結全台30家特色觀光工廠，以「中秋宴，開桌啦！」為概念共同展出。記者宋健生／攝影

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