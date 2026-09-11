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中部百慕達發威！6旬男機車「拍照存證」仍迷航3小時 暖警5分鐘解危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中高鐵站區路名相似，例如高鐵路二段與高鐵二路口，報路口猶如在說繞口令。記者趙容萱／攝影
台中高鐵站區路名相似，例如高鐵路二段與高鐵二路口，報路口猶如在說繞口令。記者趙容萱／攝影

6旬周姓男子日前把機車停在素有「中部百慕達」的高鐵台中站區，並拍照確定停放位置，搭車北上，沒想到隔日返程後竟陷入高鐵站區，苦尋愛車3小時仍找不到機車、最後只好向警方求助，員警靠著手機照片上的街景特徵按圖索驥，花5分鐘就在500公尺遠的站區一路尋回機車。

很多開車族、機車族到台中高鐵站區簡直是夢魘！台中高鐵站區三鐵共構、台74線中彰投快匝道匯入，地下道、橋梁特別多，加上街景、路名相似，報路口猶如繞口令，常因此迷路如鬼打牆，有機車騎士騎到開始懷疑人生，素有「中部百慕達」、「台中高鐵迷宮」之稱。

周男表示，他當天傍晚騎機車到高鐵台中站區路旁停放，搭車返回桃園探望家人，由於擔心隔天返回台中找不到機車，他還特別用手機拍下停車位置及周邊街景，沒想到隔天下午搭高鐵回到台中，苦尋了3個多小時仍遍尋不著愛車，走到滿身大汗、雙腿痠痛，夜幕低垂，只好向警方求助。

台中市警局烏日分局三和派出所說明，警方在晚間獲報，見周男體力透支，請周男到超商休息，隨即根據周男供的照片，仔細比對背景建物與街景特徵，並開警車沿線巡查，5分鐘內便在距離500公尺遠的站區一路，找到周男的機車，讓周男又驚又喜，頻頻道謝。

烏日分局提醒，高鐵站周邊停車場林立且街景相似度高，民眾停車時除了拍照記錄車位編號與顯著地標外，亦可多利用手機通訊軟體或地圖的「定位功能」標記停放點；若停在收費停車場，則可善用繳費機查詢停放紀錄，以免因地景混淆或記憶模糊而徒增奔波困擾。

烏日警方僅花了5分鐘，在500公尺遠的站區一路找到周男的機車。圖／民眾提供
烏日警方僅花了5分鐘，在500公尺遠的站區一路找到周男的機車。圖／民眾提供

烏日警方僅花了5分鐘，根據周男提供的照片按圖索驥，在500公尺遠的站區一路找到周男的機車。圖／民眾提供
烏日警方僅花了5分鐘，根據周男提供的照片按圖索驥，在500公尺遠的站區一路找到周男的機車。圖／民眾提供

迷航 達發 機車

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