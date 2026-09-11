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台中購物節編近4億預算 藍挺續辦綠主張由新市長提案

中央社／ 台中11日電

台中市經發局編列明年度包含台中購物節在內的「振興經濟節慶計畫」預算新台幣3.95億元，綠議員認為不應編入預算，強迫新市長買單，藍議員則支持續辦，但辦理方式應精進。

台中市議會財經小組委員會今天審議明年度預算。台中市經發局116年度編列「振興經濟節慶計畫」3.95億元，其中3億450萬元用來抽獎、發獎助，行銷費9050萬元。

民進黨籍市議員陳俞融指出，台中購物節的抽獎相關預算都來自市民的納稅錢，購物節卻是全台民眾都能參加，還另設外籍人士專屬獎，真正保留給台中人的「市民專屬抽」相當少。要求刪除預算，改用來改善民眾每天採買的市場硬體或扶助商圈發展。

民進黨籍市議員謝家宜指出，加油、停車發票都能登錄台中購物節，日常開銷並非能有效振興經濟，近4億的高額預算，應留給新市長提出自己的振興經濟方案，主張刪除。

國民黨籍市議員朱暖英主張續辦，她說，台中購物節有振興經濟的成效。國民黨籍市議員楊啟邦、蘇柏興認為辦理方式可以再精進。

後經委員會召集人、無黨籍市議員林昊佑裁示表決，以4比3票數照案通過，有3名民進黨議員保留大會發言權。

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