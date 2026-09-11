小耳症童助聽器最高逾12萬 彰化縣議員籲縣府完善補助銜接

彰化縣議員吳韋達今天在議會質詢指出，小耳症兒童即使未具身心障礙資格，仍可能有實際助聽設備需求，但現行部分單耳個案6歲後補助中斷，要求縣府檢討補助及銜接機制。社會處長王蘭心表示，現行另有兒童及少年醫療補助，最高可補助30萬元，但仍須依家庭狀況及相關規定評估。

吳韋達指出，部分小耳症孩子因外耳構造及耳道封閉，助聽器無法直接掛耳，必須以黏貼方式配戴，家長每天須更換膠帶、重新固定，運動時也需取下，設備若碰撞損壞，還得另負擔維修及更換費用。

他指出，依家長反映，國產設備約8至10萬元，歐洲、日本品牌更達12萬元以上；但現行具有身心障礙資格者，助聽器單耳補助2萬元、雙耳4萬元，未具資格但有聽力相關狀況的幼童，則僅有一次性1萬元補助，與實際費用仍有明顯落差。

吳韋達強調，雖有孩子僅單耳聽力受影響、另一耳正常，未能取得身心障礙資格，但配戴助聽器後，老師已明顯感受到其注意力及學習表現提升。雙耳聽覺也有助於辨識聲音方向，政府不應只以身障資格作為補助唯一門檻。

他也關切耳廓重建、聽力重建、回診及照護等後續負擔，指出相關醫療及照護支出可能延續多年，家庭承受的不只是經濟壓力，也包括長期照顧責任。

衛生局長葉彥伯回應，依每5千名新生兒約1名小耳症個案估算，彰化縣每年約有1至2名新生兒為小耳症。社會處長王蘭心表示，現行另有兒童及少年醫療補助，最高可補助30萬元，仍須依家庭狀況及相關規定評估，適時提供必要協助。

吳韋達要求社會處會後主動與衛生局及中央單位聯繫，盤點未納入現有服務系統的小耳症兒童，並研議補助金額不足及6歲後補助中斷等問題，讓有實際需求的孩子不因制度門檻而被遺漏。