快訊

好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

聽新聞
0:00 / 0:00

小耳症童助聽器最高逾12萬 彰化縣議員籲縣府完善補助銜接

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員吳韋達（左）今天在議會質詢，要求縣府檢討小耳症兒童助聽器補助及銜接機制。社會處長王蘭心表示，現行另有兒童及少年醫療補助，最高可補助30萬元，但仍須依家庭狀況及相關規定評估。圖／吳韋達提供
彰化縣議員吳韋達（左）今天在議會質詢，要求縣府檢討小耳症兒童助聽器補助及銜接機制。社會處長王蘭心表示，現行另有兒童及少年醫療補助，最高可補助30萬元，但仍須依家庭狀況及相關規定評估。圖／吳韋達提供

彰化縣議員吳韋達今天在議會質詢指出，小耳症兒童即使未具身心障礙資格，仍可能有實際助聽設備需求，但現行部分單耳個案6歲後補助中斷，要求縣府檢討補助及銜接機制。社會處長王蘭心表示，現行另有兒童及少年醫療補助，最高可補助30萬元，但仍須依家庭狀況及相關規定評估。

吳韋達指出，部分小耳症孩子因外耳構造及耳道封閉，助聽器無法直接掛耳，必須以黏貼方式配戴，家長每天須更換膠帶、重新固定，運動時也需取下，設備若碰撞損壞，還得另負擔維修及更換費用。

他指出，依家長反映，國產設備約8至10萬元，歐洲、日本品牌更達12萬元以上；但現行具有身心障礙資格者，助聽器單耳補助2萬元、雙耳4萬元，未具資格但有聽力相關狀況的幼童，則僅有一次性1萬元補助，與實際費用仍有明顯落差。

吳韋達強調，雖有孩子僅單耳聽力受影響、另一耳正常，未能取得身心障礙資格，但配戴助聽器後，老師已明顯感受到其注意力及學習表現提升。雙耳聽覺也有助於辨識聲音方向，政府不應只以身障資格作為補助唯一門檻。

他也關切耳廓重建、聽力重建、回診及照護等後續負擔，指出相關醫療及照護支出可能延續多年，家庭承受的不只是經濟壓力，也包括長期照顧責任。

衛生局長葉彥伯回應，依每5千名新生兒約1名小耳症個案估算，彰化縣每年約有1至2名新生兒為小耳症。社會處長王蘭心表示，現行另有兒童及少年醫療補助，最高可補助30萬元，仍須依家庭狀況及相關規定評估，適時提供必要協助。

吳韋達要求社會處會後主動與衛生局及中央單位聯繫，盤點未納入現有服務系統的小耳症兒童，並研議補助金額不足及6歲後補助中斷等問題，讓有實際需求的孩子不因制度門檻而被遺漏。

助聽器 補助 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

未滿6歲健保費全額補助 連江116年起可望實施

政院砸166億加碼失能住宿機構補助 最高年領18萬

長照3.0再加碼住宿機構住民補助增5000元 10萬人受惠經費約166億元

長照住宿補助新制9月14日起跑！每月加碼5千元 全年最高補助18萬元

相關新聞

彰化縣竹塘鄉太陽能光電設置案 鄉長杜懿彩嚴正聲明非弊案

彰化縣議員第七選區應選5席，現有8名候選人，選情緊繃，其中埤頭鄉長杜懿彩轉戰下屆縣議員，因昨到廉政署說明埤頭郷太陽能光電系統採購案，被部分網友轉傳相關消息，杜懿彩擔心影響選情，緊急發布嚴正澄清，要求各界切勿擅自揣測、散布未經查證的訊息。

解半世紀難題！中市崇德殯儀館10/14改建 配套中賓停車場今啟用限時8折

台中市政府推動崇德殯儀館改建，採「先建停車、再推改建」策略，由中國醫藥大學附設醫院團隊斥資逾10億元BOT興建「中賓立體停車場」今啟用。市長盧秀燕表示，停車場不到一年即完工，紓解周邊龐大停車需求，更宣告延宕半世紀的崇德殯儀館改建案邁出關鍵重大進展。

台灣府儒考棚活化觸礁 中市府挨批消極

台中市議會教文委員會昨審查文化局預算，百年古蹟「台灣府儒考棚」因營運廠商提早終止契約，八月十五日起暫停營運，議員江肇國、王立任質疑，今年預算明列五十萬元租金收入，明年歲入卻完全未編列，痛批文化資產處消極。經討論，委員會決議將租金歲入修正為十萬元，要求文化局積極辦理招商。

廣角鏡／全台最高 大安港媽祖像完工

台中「大安港媽祖雕像」歷時十四年籌備與興建正式完工，成為台灣本島最高媽祖雕像。雕像本體高三十公尺，搭配二十三點六公尺白海豚基座，總高五十三點六公尺。由藝術家柯建華設計，媽祖頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，面容莊嚴慈悲，雕像並以耐腐蝕花崗石砌成。市府將於十月三日至四日舉辦台中海洋觀光季慶祝落成。

中火兩燃煤機組 10月開拆

經濟部昨舉行台中火力發電廠燃煤機組拆除審查會議，台電預計提前至十月動工拆除二部燃煤機組。台中市府盼盡速拆除。經濟部國營司長胡文中表示，將立即報請經濟部核定。

進度99% 台中州廳預計10月15日開放參觀

台中州廳修復工程進入尾聲，中市文化局已經在八月底進駐辦公，目前工程進度達到九九％，剩下外部景觀部分，預計九月中旬完工，十月十五日開放參觀，同步舉辦台中州廳修復後的首次展覽。文化局表示，明年初還會有系列活動，盼帶動整個舊城區的文化發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。