彰化縣竹塘鄉太陽能光電設置案 鄉長杜懿彩嚴正聲明非弊案

彰化縣議員第七選區應選5席，現有8名候選人，選情緊繃，其中埤頭鄉長杜懿彩轉戰下屆縣議員，因昨到廉政署說明埤頭郷太陽能光電系統採購案，被部分網友轉傳相關消息，杜懿彩擔心影響選情，緊急發布嚴正澄清，要求各界切勿擅自揣測、散布未經查證的訊息。

杜懿彩表示，她昨日依法配合廉政署配合調查及協助釐清竹塘鄉太陽能光電系統設置案的案情，當日晚間即返家，今日也照常回到工作崗位，依原訂行程處理公務、服務鄉親；埤頭鄉公所和她的服務團隊會秉持坦蕩、負責的態度，全力配合，並尊重司法程序相關事實，應以司法機關正式調查結果為準。也懇請各界切勿擅自揣測、散布未經查證的訊息，更不要以不實謠言混淆視聽，造成社會誤解。

杜懿彩指出，尤其正值選舉期間，對於任何企圖利用未經證實的訊息，刻意抹黑、影射或散布不實內容，藉此影響她的名譽及社會觀感的行為，她絕不接受，也不會保持沉默，她已著手蒐集相關報導、貼文及轉傳內容，如有捏造、散布不實資訊或侵害她名譽等情事，將依法採取必要法律行動，追究相關責任，絕不寬貸。

她強調從政多年，一路走來接受鄉親及社會各界檢驗。面對司法，她坦然配合；面對不實指控，她一定捍衛自己的清白，埤頭鄉公所會秉持坦蕩、負責的態度，全力配合，並尊重司法程序。