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解半世紀難題！中市崇德殯儀館10/14改建 配套中賓停車場今啟用限時8折

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「中賓立體停車場」今啟用。記者趙容萱／攝影
「中賓立體停車場」今啟用。記者趙容萱／攝影

台中市政府推動崇德殯儀館改建，採「先建停車、再推改建」策略，由中國醫藥大學附設醫院團隊斥資逾10億元BOT興建「中賓立體停車場」今啟用。市長盧秀燕表示，停車場不到一年即完工，紓解周邊龐大停車需求，更宣告延宕半世紀的崇德殯儀館改建案邁出關鍵重大進展。

今日啟用典禮包含立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市副議長顏莉敏、中醫大醫療體系董事長蔡長海及巨大集團董事長劉湧昌等人均到場共襄盛舉。

盧秀燕指出，崇德殯儀館改建是地方半世紀以來最大難題，新館預計10月14日舉行動土典禮，規畫地下4層、地上6層的現代化建築，舊館拆除後則會綠美化為景觀園區，有效分流治喪車輛與家屬動線。

盧秀燕說明，中賓停車場完全未花費市府任何經費，場內融入人性化動線與智慧設備，堪稱全台中「最有氣質、最有人文關懷的智慧停車場」，更是她任內第59座新建停車場，為崇德殯儀館新館動工預作最完善的交通配套。

台中市交通局長葉昭甫說明，中賓立體停車場提供401席汽車與375席機車位。此外，感念巨大集團創辦人劉金標生前在中醫大附醫受到細心照護，巨大集團特別捐贈設置22柱YouBike站，提供就醫民眾及通勤族綠色接駁。即日起至9月底，中賓停車場全面享有停車費8折優惠，歡迎民眾多加利用。

民政局長吳世瑋表示，崇德殯儀館改建納入周邊交通、停車及人車動線等整體需求，透過中賓停車場的前期部署，讓主體硬體建設與交通配套同步到位，未來將打造更安全、便利且友善的生命禮儀場域。

「中賓立體停車場」今啟用。記者趙容萱／攝影
「中賓立體停車場」今啟用。記者趙容萱／攝影

「中賓立體停車場」今啟用。圖／台中市政府提供
「中賓立體停車場」今啟用。圖／台中市政府提供

停車場 殯儀館 江啟臣

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