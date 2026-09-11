彰化黃金帝國公辦都更招商 公有地臨時停車場將收費

原南彰化地標員林市黃金帝國已拆除，彰化縣政府21日將舉行公辦都市更新案招商說明會，東側原公有宿舍群土地規劃臨時停車場，近期啟動收費，希望先紓解火車站前及商圈需求。

彰縣府表示，「員林市黃金帝國公辦都市更新案」7月30日公告，9月21日於台中市林酒店辦招商說明會。基地面積約1530坪，位於員林核心市區，鄰近台鐵員林站及博愛路商圈，土地使用分區為第2種商業區，近5成為縣有土地，且為四面臨路完整街廓，具良好開發條件。

黃金帝國大樓1991年落成，曾有購物商場、美食街、電影院及溜冰場，1999年921地震後結構受損，且長期缺乏管理及產權複雜，部分空間閒置。縣府去年陸續開拆東側公有宿舍群及黃金帝國大樓，現已完成拆除作業。

彰縣府交通處告訴中央社記者，原黃金帝國私有土地維持拆除後現況，以利後續都更作業；公有土地先活化，設臨時停車場，提供81席汽車格，其中無障礙、婦幼及充電車格各2席，預計近期實施收費，第1小時新台幣40元，續停每半小時20元，視都更期程配合終止。

至於未來基地停車空間規劃，交通處說，除依法定設置，也將依實際周邊停車需求，於後續都更設計提供意見，希望未來停車空間能滿足市區需求。

員林市公所表示，基地位處站前精華區，附近有市場及醫療院所，停車需求一向高，對公有地先設臨時停車場樂觀其成；未來如果招商順利，導入商場及公益設施等多元機能，可望活化市中心土地，帶動地方發展。