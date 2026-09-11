快訊

台積電收低40元拉低指數下跌755點 金融撐盤擋不住大盤層下探月線

下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化黃金帝國公辦都更招商 公有地臨時停車場將收費

中央社／ 彰化11日電

原南彰化地標員林市黃金帝國已拆除，彰化縣政府21日將舉行公辦都市更新案招商說明會，東側原公有宿舍群土地規劃臨時停車場，近期啟動收費，希望先紓解火車站前及商圈需求。

彰縣府表示，「員林市黃金帝國公辦都市更新案」7月30日公告，9月21日於台中市林酒店辦招商說明會。基地面積約1530坪，位於員林核心市區，鄰近台鐵員林站及博愛路商圈，土地使用分區為第2種商業區，近5成為縣有土地，且為四面臨路完整街廓，具良好開發條件。

黃金帝國大樓1991年落成，曾有購物商場、美食街、電影院及溜冰場，1999年921地震後結構受損，且長期缺乏管理及產權複雜，部分空間閒置。縣府去年陸續開拆東側公有宿舍群及黃金帝國大樓，現已完成拆除作業。

彰縣府交通處告訴中央社記者，原黃金帝國私有土地維持拆除後現況，以利後續都更作業；公有土地先活化，設臨時停車場，提供81席汽車格，其中無障礙、婦幼及充電車格各2席，預計近期實施收費，第1小時新台幣40元，續停每半小時20元，視都更期程配合終止。

至於未來基地停車空間規劃，交通處說，除依法定設置，也將依實際周邊停車需求，於後續都更設計提供意見，希望未來停車空間能滿足市區需求。

員林市公所表示，基地位處站前精華區，附近有市場及醫療院所，停車需求一向高，對公有地先設臨時停車場樂觀其成；未來如果招商順利，導入商場及公益設施等多元機能，可望活化市中心土地，帶動地方發展。

彰化 公辦都更 停車場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／大園體育園區動土 張善政：7.69億元打造全民運動新場域

台南7區一次釋出28標土地 南科、北安、麻豆等精華地段公開標售

桃園平鎮國小校舍動土 張善政：9.5億元建校滿足就學需求

北基營收／8月9.21億元創同期新高 油品市占擴大、土地建設收益添動能

相關新聞

台灣府儒考棚活化觸礁 中市府挨批消極

台中市議會教文委員會昨審查文化局預算，百年古蹟「台灣府儒考棚」因營運廠商提早終止契約，八月十五日起暫停營運，議員江肇國、王立任質疑，今年預算明列五十萬元租金收入，明年歲入卻完全未編列，痛批文化資產處消極。經討論，委員會決議將租金歲入修正為十萬元，要求文化局積極辦理招商。

廣角鏡／全台最高 大安港媽祖像完工

台中「大安港媽祖雕像」歷時十四年籌備與興建正式完工，成為台灣本島最高媽祖雕像。雕像本體高三十公尺，搭配二十三點六公尺白海豚基座，總高五十三點六公尺。由藝術家柯建華設計，媽祖頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，面容莊嚴慈悲，雕像並以耐腐蝕花崗石砌成。市府將於十月三日至四日舉辦台中海洋觀光季慶祝落成。

中火兩燃煤機組 10月開拆

經濟部昨舉行台中火力發電廠燃煤機組拆除審查會議，台電預計提前至十月動工拆除二部燃煤機組。台中市府盼盡速拆除。經濟部國營司長胡文中表示，將立即報請經濟部核定。

進度99% 台中州廳預計10月15日開放參觀

台中州廳修復工程進入尾聲，中市文化局已經在八月底進駐辦公，目前工程進度達到九九％，剩下外部景觀部分，預計九月中旬完工，十月十五日開放參觀，同步舉辦台中州廳修復後的首次展覽。文化局表示，明年初還會有系列活動，盼帶動整個舊城區的文化發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。