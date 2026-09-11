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彰化機車騎士死亡半年減13人 邀王彩樺任交安大使宣傳停讓保平安

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，邀請藝人王彩樺（左）擔任交通安全大使，與縣長王惠美一起保庇，呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」。記者劉明岩／攝影
縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，邀請藝人王彩樺（左）擔任交通安全大使，與縣長王惠美一起保庇，呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」。記者劉明岩／攝影

彰化縣今年1至6月機車騎士死亡人數，較去年同期減少13人，降幅達19%，展現交通安全成效。縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，邀請藝人王彩樺擔任交通安全大使，縣長王惠美呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。

王惠美表示，每一個傷亡數字背後都是一個家庭的傷痛，道安工作不能鬆懈。縣府以「人本交通」為核心，從工程、教育、執法、宣導及監理等面向多管齊下，持續改善交通環境，讓安全用路觀念成為日常習慣。

工程方面，2017年至2025年間已完成約41.7公里人行步道改善，並在彰化市陳稜路規劃彰化縣首條行人優先區；近期更有4項工程獲內政部國土署「2026馬路好行計畫」評比佳作；今年8月啟用縣內首座交通控制中心，結合AI科技提升交通管理效能，並持續布建速度告警設備及無號誌路口智慧路標。

執法方面，今年1至6月取締毒駕535件、酒駕1378件；教育、宣導及監理則透過校園巡演、教師研習、線上互動、高齡者及移工宣導，以及高齡換照偏鄉一站式服務等方式，降低事故風險，目前高齡換照率已達7成。

配合交通安全月，縣府將推出大型車內輪差與視野死角體驗、PaGamO「馬路小英雄」特別任務等分眾宣導。9月19日並將在員林藤山步道舉辦快閃活動，由王彩樺帶來演出及有獎徵答。

記者會現場也首播3部交安短影音，聚焦「無號誌路口停讓」、「防禦駕駛遠離大車」及「騎車勿分心」，以短劇、懸疑反轉等方式提醒用路人多一分專注、多一次確認、多留一點距離。

彰化縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，縣長王惠美（中）呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，縣長王惠美（中）呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。記者劉明岩／攝影

彰化縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，邀請藝人王彩樺（左5）擔任交通安全大使，與縣長王惠美（左4）等人，呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」。記者劉明岩／攝影
彰化縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，邀請藝人王彩樺（左5）擔任交通安全大使，與縣長王惠美（左4）等人，呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天上午為今年交通安全月宣傳，縣長王惠美跨上警用大型重機車，呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午為今年交通安全月宣傳，縣長王惠美跨上警用大型重機車，呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。記者劉明岩／攝影

彰化縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，縣長王惠美呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣府今天上午為今年交通安全月宣傳，縣長王惠美呼籲民眾「騎車多停讓，路口保平安」，落實防禦駕駛，守護自身及其他用路人安全。記者劉明岩／攝影

彰化 機車騎士 王惠美 王彩樺

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