影／盧秀燕贈匾沙鹿玉皇殿「惟天為大」 她說有肚量神會保庇

台中市沙鹿區玉皇殿主祀玉皇大帝，台中市長盧秀燕今天到玉皇殿參拜祈福，她致贈「惟天為大」匾額，​她說這句話出自論語，最主要意思是對神要有敬意，有誠心，如果對神有敬意，有好心、做好事情、有肚量，神會保庇，讓大家國泰民安。

盧秀燕向玉皇大帝上香後致詞表示，天公最大，會保庇我們所城市市政昌隆、國泰民安，所有的民眾健康平安。她今天贈匾的​這句話是出自於孔子的論語，不是她自己寫的，惟天為大，代表上天是最大，主要意思是講，我們對神要有敬意，要有誠心。若對神有敬意，有好心，做好事情，有肚量，神會保庇，讓大家國泰民安，每一個人會安居樂業。

沙鹿區玉皇殿主祀玉皇大帝，建廟至今逾220年，香火鼎盛，是昔日大肚中堡五十三庄重要信仰中心，見證海線地區發展，更以融合歷代名人墨蹟、楹聯與傳統廟宇建築的人文特色著稱。

台中市民政局長吳世瑋表示，玉皇殿香火鼎盛，具深厚人文底蘊，1971年在地方賢達及五十三庄信眾齊心努力下完成重建，並獲時任總統蔣中正致贈「護國佑民」匾額；其後廟方並陸續整合普濟寺與福利宮，逐步形塑今日莊嚴完整的宗教空間，尤其廟內大量融入歷代名人墨蹟、楹聯及書法作品，形成宗教與書法文化交織的獨特風貌，也見證海線鄉親世代相傳的信仰力量與地方向心力。

台中市沙鹿區玉皇殿主祀玉皇大帝，台中市長盧秀燕今天到廟參拜祈福，並致贈「惟天為大」匾額。記者游振昇／攝影