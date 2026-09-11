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台灣府儒考棚活化觸礁 中市府挨批消極

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
位於台中市西區的歷史建築「台灣府儒考棚」於8月15日因營運廠商終止契約撤出，目前暫停營運。圖／黃守達提供
位於台中市西區的歷史建築「台灣府儒考棚」於8月15日因營運廠商終止契約撤出，目前暫停營運。圖／黃守達提供

台中市議會教文委員會昨審查文化局預算，百年古蹟「台灣府儒考棚」因營運廠商提早終止契約，八月十五日起暫停營運，議員江肇國、王立任質疑，今年預算明列五十萬元租金收入，明年歲入卻完全未編列，痛批文化資產處消極。經討論，委員會決議將租金歲入修正為十萬元，要求文化局積極辦理招商。

江肇國表示，儒考棚今年還編有五十萬元租金，明年卻「不見了」，如今場館又暫停營運，讓人難以接受。他質疑，目前才九月初，難道要讓投入逾七千萬修復的古蹟閒置三個半月，甚至更久？既然市府強調「保溫計畫」，就應該現在著手，而非等到明年才處理。

王立任則批評，過去有工程流標十幾次，難道因為沒有把握就乾脆不編預算？他說，去年也曾出現類似情況，文化局表示會追加預算，最後卻「無影無蹤」，直言「不能再騙第二次了」，質疑預算編列邏輯有問題。議員張家銨直言無法接受如此編預算。

文資處長李智富表示，目前還要進行促參程序，相關作業需要時間，預計明年初招商，盼年中恢復營運；考量能否順利招商仍有不確定性，因此未先編列租金收入。文化局長陳佳君也建議暫不列歲入，委員會決議指出，這是態度問題，最後租金編十萬。

儒考棚原供清代考生參加鄉試使用，是國內僅存的清代考棚建物，具高度歷史與建築研究價值。市府近年投入七千多萬元完成修復，卻因春節期間曾作為服飾特賣會場地，引發爭議，文化局當時強調屬短期合作的「保溫計畫」，以活化古蹟並兼顧安全。

民進黨議員黃守達則在臉書指出，儒考棚事件凸顯舊城文資活化不能只靠委外團隊「單打獨鬥」。古蹟受限空間及用途，若缺乏周邊人行、停車、轉運及整體行銷配套，單一場館很難維持營運，市府應從「文資聚落」思考，整體規畫，避免珍貴文資修復後再度陷入閒置。

江肇國 文化局 古蹟

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