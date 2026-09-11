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女兒遭霸凌 魏平政提告「不和解」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自製開箱短影片，因自稱「彰化女兒」及影片中「留言超過一萬則就帶我暢遊全世界迪士尼」遭酸民攻擊。圖／翻攝自魏敬倫影片
彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自製開箱短影片，因自稱「彰化女兒」及影片中「留言超過一萬則就帶我暢遊全世界迪士尼」遭酸民攻擊。圖／翻攝自魏敬倫影片

彰化縣長參選人魏平政女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片助選，片中稱「爸爸說有一萬則留言，就帶我暢遊全世界迪士尼」，影片觀看人次迅速突破一百九十二萬、六千多次分享。然而，部分網友留言涉及惡意性霸凌與容貌歧視引發爭議。魏平政昨表示，言論自由不應成為網路霸凌的保護傘，他已完成蒐證並將提告，絕不和解。

現年二十二歲、剛大學畢業的魏敬倫近日為父親助選，活潑大方的形象獲得關注，被譽為「超級助選員」。她從小就常與父親玩臉書互動遊戲，例如只要有一千名網友按讚就去韓國玩。這次她發布競總開箱影片引發熱烈討論，但部分留言卻脫離內容，演變為外貌羞辱、人格侮辱，甚至充滿攻擊性的性霸凌言論。

魏平政在競總說明立場時強調，他願意接受各方檢驗政見與批評，但不樂見任何人受到人身攻擊。他表示，評論與霸凌之間必須有清楚界線，政策可以檢驗，但匿名不代表可以為所欲為。針對涉及侮辱、威脅、惡意攻擊及意圖使人不當選的言論，競總已將相關證據移交警方依法處理。

魏平政坦言女兒看到攻擊性留言後非常自責難過，但他鼓勵女兒：「你沒有錯，繼續做你自己、發揮創意，不要再看那些酸言酸語。」女兒隨後也堅強地繼續前往關懷據點關心長者，讓他既感動又心疼，並提醒她未來發布宣傳影片時，仍要回歸創意與初衷。

針對外界疑慮，魏平政澄清臉書社群「彰化政好」並非他或競總成立或指使。他目前的官方社群平台僅臉書粉專「彰化正能量魏平政」、「彰化女兒魏敬倫」以及個人帳號「魏平政」。

魏平政最後強調，無論網路攻擊發生在誰身上，包含對手陳素月委員，他都會站出來捍衛權益。他對網路霸凌採取「零容忍」態度，絕對會提告且「絕不和解」。

魏平政 霸凌 女兒

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